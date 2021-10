Başkan Güder: “Muhtarlarımız bizim baş tacımız”

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla “En önemli paydaşlarımız ve yol arkadaşlarımız” dediği muhtarlar ve dernek başkanlarıyla bir araya gelerek, tüm muhtarların bu özel gününü kutladı.

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç, Malatya Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Alaaddin Aktaş, Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Aliseydi Yücekaya, Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz ve beraberindeki bazı muhtarlar ile birlikte 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Tüm muhtarların bu özel gününü kutlayan Başkan Güder, “İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Gününüz kutlu olsun. Gönüllerimiz bir. Ülkemizin demokrasi mücadelesine katkı vermeye beraber devam ediyoruz. Muhtarlarımız bizim baş tacımız” diyerek, tüm muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.



Başkan Güder’e istişare övgüsü

Battalgazi’nin muhtarlarla birlikte istişare kültürü ile yönetildiğine dikkat çeken Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e çok teşekkür ediyorum. Kendisi çok naif ve çalışkan birisi. Yol arkadaşımız ve bizler kendisinden çok memnunuz. Battalgazi kabuğunu kırdı. Başkanımız birlikte Battalgazi’miz hem ekonomik hem de sosyal yönden makası kapatıyor. Battalgazi’miz her geçen gün daha da modern bir ilçe hüviyetine kavuşuyor. Battalgazi’de 103 mahalle muhtarı olarak başkanımızın en büyük destekçisiyiz. Çalışmaları takdire şayan çalışmalardır. Muhtarlar olarak kendisine hizmetlerinde ve yatırımlarında başarılar diliyorum” derken, Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Aliseydi Yücekaya ise, “Başkanımız geçmiş yıllardan beri bu memlekete hizmet eden birisidir. Şuanda da Battalgazi ilçesi için hizmet ediyor. Yaptığı çalışmalar göz dolduran çalışmalar ve tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hizmet ve yatırımlarda her daim muhtarlarla birlikte hareket eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, ''Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’i yakınan takip ediyorum. Muhtarlarla birlikte yol yürüyen bir başkanımız ve bize verdiği bu değerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Birkaç gün önce başkanımız bir gezi programı ile günümüzü kutlamıştı. Muhtarlarımız adına bunun içinde ayrıca teşekkür ediyorum” derken, Malatya Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Alaaddin Aktaş ise, “Tüm muhtarlarımızın günü kutlu olsun. Osmanlı döneminden başlayarak Cumhuriyet ile taçlanan muhtarlık müessesesini bizlere kazandıran ve gün olarak kutlamamıza vesile olan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve yereldeki temsilcilerine teşekkür ederim'' dedi.

Misafirperverliğinden dolayı Başkan Güder’e şükranlarını sunan Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz, “19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle başkanımızı ziyaret ettik. Fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverliğinden ötürü başkanımıza teşekkür ediyorum” derken, Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci ise, “Bugün bizleri makamında konuk eden Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Başkanımız halkın içinden gelen bir başkan. Her ne kadar Yeşilyurt ilçesinin muhtarı olsak da başkanımızın hizmetlerini yakından takip ediyoruz. Başkanımız muhtarlarla istişare kültürü içinde ilçesine hizmet ediyor, katkılar sunuyor. Kendisine kolaylıklar diliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Muhtarlarımız çözüm mekanizmasındaki ilk basamaktır”

Toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından biri olan muhtarlık müessesesinin, hizmet odaklı anlayışın hayata geçirilmesinde vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Muhtarlık kurumu, 1829'dan günümüze 192 yıllık bir geçmişe sahip, Osmanlı'dan Cumhuriyet’imize aktarılmış önemli bir yerel yönetim birimimiz. Muhtarlık kurumu, yerel yönetimin çekirdeği, muhtar ise bölge halkının hakkını, hukukunu gözetmek üzere inandığı ve seçerek görevlendirdiği en güvenilir kişidir. Bugünde muhtarlarımız bizleri ziyaret ettiler. Hepiniz toplum için çok önemlisiniz. Muhtarlarımız sadece 19 Ekim’de değil, her gün anılmayı hak ediyor. Vatandaşımızın üzüntüsünde ve sevincinde gönül rahatlığıyla kapısını çaldığı bir makamda görev yapan Muhtarlarımız, bizlerin de baş tacıdır. Şunu unutmamak gerekir; Muhtarlarımız çözüm mekanizmasındaki ilk basamaktır. İşleri zor. Her zaman istişare içinde olduk ve bugüne kadar muhtarlarımızdan incinmedim. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hatalarımız olsa da bunu hep birlikte göğüsleyerek yolumuza devam etmeliyiz. Muhtarımıza, ortaya koydukları özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gününüz kutlu olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.