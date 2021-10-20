Malatya gençlere erasmus semineri

Malatya Büyükşehir Belediyesi Eurodesk Temas Noktası’yla, gençleri bilgilendirmek amacıyla seminer düzenledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Eurodesk Temas Noktası, Erasmus günleri kapsamında gençlerle bir araya geldi. Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Eurodesk Temas Noktası’nın çalışmaları ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı seminerde, gençlere Erasmus AB fırsatları, değişim programları hakkında bilgiler verildi. Seminerle ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesi Eurodesk Temas Noktası sorumlusu Gönül Nezafet Türkoğlu, “Avrupa Birliği üyeleri ve Türkiye’de ortak kutlanacak olan Erasmusdays kapsamında 1830 yaş arası gençlere Avrupa Birliği fırsatları ve gençlik değişimleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı yaptık. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin Avrupa Birliği’nin fırsatlarından yararlanması için bilgilendirilmesi ve Avrupa Birliğiyle ilgili olan tüm konularda daha detaylı bilgi akışının sağlanması için gençlerimizi bilgilendirdik. Gençlerimiz kendilerine uygun olan fırsatların neler olduğunu ve bu bilgilere nasıl ulaşabilecekleri konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Ayrıca gençlerimiz yurt dışına gitmek isterlerse eğitim, gönüllü hizmeti ya da staj imkânlarından nasıl faydalanacakları konusunda bilgilendirmeler yaptık. Çalışmalarımız konusunda bizlerden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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