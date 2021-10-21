Uyuşturucu satıcılarına 4 ayrı operasyon: 3 tutuklama

Malatya’da uyuşturucu satıcılarına 4 ayrı operasyon düzenlendi. 1 kilo 586 gram esrar ve değişik uyuşturucu maddeleri ile birlikte bir silah ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, 1 kilo 586 gram esrar, 265 gr sentetik kannabinoid, 26 adet yeşil reçeteye tabi hap, 21,54 gr metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen toplam 7 bin 250 TL ele geçirildi.

Konularla ilgili gözaltına alınan 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Bir şahsın ise işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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