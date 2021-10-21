Tetteh: "Güzel bir aile ortamı yakaladık" Yeni Malatyaspor ve Altay Süper Lig'de ilk kez kozlarını paylaşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tetteh: "Güzel bir aile ortamı yakaladık" Yeni Malatyaspor ve Altay Süper Lig'de ilk kez kozlarını paylaşacak

İHA

Yeni Malatyaspor'un Ganalı forveti Benjamin Tetteh, takımın başına gelen Rumen teknik adam Sumudica ile güzel bir aile ortamı yakaladıklarını söyleyerek, bu hafta Altay karşısında da galip gelmek için sahaya çıkacaklarını ifade etti.

Tetteh: "Güzel bir aile ortamı yakaladık" Yeni Malatyaspor ve Altay Süper Lig'de ilk kez kozlarını paylaşacak

Yeni Malatyaspor’un Ganalı forveti Benjamin Tetteh, takımın başına gelen Rumen teknik adam Sumudica ile güzel bir aile ortamı yakaladıklarını söyleyerek, bu hafta Altay karşısında da galip gelmek için sahaya çıkacaklarını ifade etti.
Süper Lig’in 10. haftasının açılış karşılaşmasında Altay’ı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor’da çalışmalar günde yapılan çift idmanla devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı deplasmanda Adana Demirspor galibiyeti ile kapatan Doğu temsilcisi, Altay karşısında galip gelip çıkışa geçmek istiyor. Takımın başına getirilen Rumen teknik adam Sumudica ile birlikte takımda yakalanan olumlu hava, antrenmanlarda da kendisini hissettiriyor. 2 sezondur sarısiyahlı formayı terleten Ganalı forvet Tetteh de takımda teknik direktör değişimi ile olumlu bir hava yakalandığını söyledi. Sumudica ile takımda güzel bir aile ortamı yakaladıklarını söyleyen Tetteh, "Sezon sonunda kendim için değil takım için güzel şeyler umuyorum. Yeni Malatyaspor’un çok güzel yerlere geleceğimi umut ediyorum" diye konuştu.

"Sumudica ile galibiyet geldi"
Adana Demirspor karşısında galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu ve bunu da başardıklarını dile getiren Tetteh, "Yeni hoca ile biraz değişim oldu, mantık açısında da bize güven yükledi. Onunla birlikte galibiyet geldi diyebilirim” ifadelerine yer verdi.

"Bu hafta taraftarlarımızı çok mutlu edeceğiz"
Bu hafta İzmir temsilcisi ile oynayacakları karşılaşmanın da zor bir müsabaka olduğunu ifade eden Tetteh, "Bizim için her maç zor, bu maç da zor olacak. Ama biz zorluklara göğüs gelmeye alışkın bir takımız. Bu hafta Malatyaspor taraftarlarını çok mutlu edeceğiz" dedi.

İki takım Süper Lig’de ilk kez karşı karşıya
5 sezondur Süper Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, bu yıl lige çıkan İzmir temsilcisi ile ilk kez karşılaşacak. İki takım daha önce TFF 2. Lig'de 4 kez karşı karşıya gelirken, son olarak ise 2013 yılında TFF 2. Lig'de Malatya’da oynamıştı. Müsabaka ise Yeni Malatyaspor'un 40'lık üstünlüğü ile noktalanmıştı.
Sarısiyahlılar, Süper Lig’de 9 puanla 16. sırada yer alırken Altay ise 15 puanla 8. sırada bulunuyor. Yeni Malatyaspor’da sarı kart cezalısı Sadık Çiftpınar dışında ise eksik bulunmuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
Uyuşturucu satıcılarına 4 ayrı operasyon: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına 4 ayrı operasyon: 3 tutuklama
Sumudica: "Güçlü bir takım oluşturmak istiyorum" Yeni Malatyaspor’da Altay hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Sumudica: "Güçlü bir takım oluşturmak istiyorum" Yeni ...
Malatya gençlere erasmus semineri
YEREL HABERLER Malatya gençlere erasmus semineri
Fendoğlu, çırak ve kalfaların taleplerini dile getirdi
YEREL HABERLER Fendoğlu, çırak ve kalfaların taleplerini dile ...
Darende’nin tek kadın muhtarına çiçekli kutlama
YEREL HABERLER Darende’nin tek kadın muhtarına çiçekli kutlama
Başkan Güder: “Muhtarlarımız bizim baş tacımız”
YEREL HABERLER Başkan Güder: “Muhtarlarımız bizim baş tacımız”
Yurtlara sıkı denetim
YEREL HABERLER Yurtlara sıkı denetim
Malatyalı kareteci Uygur Balkanlardan gümüş madalya ile döndü
YEREL HABERLER Malatyalı kareteci Uygur Balkanlardan gümüş madalya ...
Uzmanından orta seviyede stres önerisi
YEREL HABERLER Uzmanından orta seviyede stres önerisi
Başkan Çınar, sokak sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi Çınar: “Sokak ve meydanlarımızın prestijini artırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, sokak sağlıklaştırma çalışmalarını ...
Narmikan kavununda hasat başladı
YEREL HABERLER Narmikan kavununda hasat başladı
Malatya’da çapa motoru devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Malatya’da çapa motoru devrildi: 1 ölü
Kaynarca kırmızıya büründü
YEREL HABERLER Kaynarca kırmızıya büründü
Öğretim Üyesi Betül Dürgen kansere yenildi
YEREL HABERLER Öğretim Üyesi Betül Dürgen kansere yenildi
Muhtarlar buluşması programı gerçekleştirildi Gürkan: “Muhtarlarımız mahallelerinin en güvenilen ve inanılan kişileridir”
YEREL HABERLER Muhtarlar buluşması programı gerçekleştirildi Gürkan: ...
Turizmin Kale'si olacak
YEREL HABERLER Turizmin Kale'si olacak
Malatya’da 11 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Malatya’da 11 kaçak göçmen yakalandı
Futbol turnuvasının başlama vuruşunu Başkan Çınar yaptı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: ''Sağlıklı nesillerin yetişmesi için faaliyetlerimizi artırdık''
YEREL HABERLER Futbol turnuvasının başlama vuruşunu Başkan Çınar ...
Doğanşehir’de Muhtarlar Günü kutlaması
YEREL HABERLER Doğanşehir’de Muhtarlar Günü kutlaması
Malatya Baro Başkanı Demez’den Kavala tepkisi
YEREL HABERLER Malatya Baro Başkanı Demez’den Kavala tepkisi
Acildeki yoğunluk triaj sistemiyle önleniyor Covid polikliniği hastane içinden açık alana taşındı
YEREL HABERLER Acildeki yoğunluk triaj sistemiyle önleniyor Covid ...
Arguvan’da Muhtarlar Günü kutlaması
YEREL HABERLER Arguvan’da Muhtarlar Günü kutlaması
Darendespor’a gelir için gece düzenlendi
YEREL HABERLER Darendespor’a gelir için gece düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.