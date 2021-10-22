El emeği göz nuru ürünler sergilendi

Malatya’da bayanların dikiş nakış kursu sonunda el emeği göz nuru ürünleri sergilenmeye başlandı.

Çalışma ve İş Kurumu Malatya İl Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği dikiş nakış kursu sonunda kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri, düzenlenen sergi ile görücüye çıktı. TOKİ konutlarında düzenlenen serginin açılışını Çalışma ve İş Kur Malatya İl Müdürü Vahap Toman gerçekleştirdi. Toman, sergi ile ilgili bilgiler vererek, “ 88 gün süren kurs boyunca kursiyerlerimizin genel sağlık sigortası kurumumuz tarafında yatırılmış ve aynı zamanda günlük cep harçlıkları verilmiştir. Ürünlerin gezilip görülmesini tavsiye ediyorum. Fırsat verildikçe kadınların güzel işler başardıklarını görüyoruz” diye konuştu

Sergide, kadınların el emeği göz nuru olan yorganlardan yastıklara, kadın giysilerinden patik çoraplara kadar birçok ürün yer alıyor. Sergi pazar akşamına kadar gezilebilecek.

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