Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 21 gözaltı

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Uyuşturucu satıcılarına yönelik Malatya merkezli İstanbul ve Kocaeli illerinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 21 şahıs gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Malatya merkezli İstanbul ve Kocaeli illerinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon kapsamında, 350 adet yeşil reçeteye tabi hap, 35 gram metamfetamin, 432 gram esrar, 126 gram sentetik kannabinoid, 1 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi.

Konu ile ilgili 21 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında TCK 188 suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

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