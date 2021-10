Acar'dan baca temizliği uyarısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Hanifi Acar, Malatya da her yıl ortalama yüzde 25 ile 40 arasında baca yangınlara şahit olduklarını belirterek, vatandaşları baca temizliği ve kombi bakımı konusunda uyardı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Hanifi Acar, baca temizliği konusunda vatandaşları uyardı. Baca temizlemenin artık son zamanları olduğunu ifade eden Acar, "Çünkü genelde HaziranEylül ayı arasında, havaların daha sıcak olduğu zaman bacaların temizlenmesinin faydası daha büyük. Bacanın içindeki kurumun en kuru olduğu dönemde yapılan temizlik daha olumlu neticeler verecektir" dedi. Malatya’da yangınların yüzde 25 ile 40 arası bacadan çıkanlar yangınlara şahit olduklarına dikkat çeken Acar, “Bütün yangınlar küçük bir kıvılcımla başlar büyüyerek çok büyük felaketlere sebep olabilir. Baca yangınları tehlikeli yangınlardır. Baca içindeki kuru yanmaya elverişli bir haldedir. Vatandaşlarımız evlerinde ya da işyerlerinde baca temizliğini yaptırması gerekiyor Çünkü yangın çıkabilir. Her yıl mutlaka bacalarını temizletmek gerekiyor” şeklinde konuştu. Acar, soba kuracaklara önerilerde de bulunarak, "Sobayı kurarken boruları çok uzatmadan, en fazla 2 dirseklerle bacaya ulaştırmalarını tavsiye ediyoruz. Böylece sobanın içindeki yakıtın daha verimli yanmasını sağlayacaklardır. Sobanın içindeki yakıt tam yanmayınca içeride kalan gazlar ortama sızarak zehirlenmelere neden oluyor. Çünkü soba karbon monoksit denilen kokusuz, renksiz, insanların zor hissedebileceği zehirli gaz ortaya çıkarıyor, renksiz ve kokusuz bir gaz, erken zehirlenmeye sebep erken zehirlenmeye neden olabiliyor. Sinsi bir öldürücüdür, dikkat etmemiz lazım bunla ilgili olarak vatandaşlarımız için el broşür hazırladık ve hem şehirlerimize dağıtarak bilgilendiriyoruz el broşüründe sadece baca temizliği değil diğer konular hakkında bilgilendirme yapıyoruz Malatya’mız baca tepmeleri dediğimiz zehirlenme ile ilgili iller arasında riskli bir il değil soba zehirlenmelerinden dolayı ölümlere şahit oluyoruz. Maalesef bunların da bu yıl olması için, zaman geçmemişken ve son zamanları yaşıyoruz. Evlerimizde ya da iş yerlerimize baca temizliğini yaptırarak kış hazırlanmamız gerekiyor. Baca temizliği hayat kurtarır, ülkemizde yapılan istatistiklerde yüzde 2025 oranında çıkan yangınların temizlenmeyen bacalardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Baca yangınlarının daha doğrusu bütün yangınların sadece orada kalmayacağını ve başka yerlere sirayet edeceğini hepimiz biliyoruz. Buda büyük zararlara ve can kayıplarına sebebiyet verebilir. Onun için hassas davranılmasını istiyoruz. Bacaların nasıl temizleneceği ile ilgili bir tereddüt varsa itfaiye teşkilatımıza başvurabilirler” şeklinde konuştu.

