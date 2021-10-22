Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Taha AYHAM/MALATYA, (DHA)MALATYA merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Özel Harekat polislerinin de olduğu ekipler, Malatya, İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 350 hap, 35 gram metamfetamin, 432 gram esrar, 126 gram sentetik bonzai ve 1 tabanca ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-10-22 14:38:58
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