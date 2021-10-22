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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MTÜ 4. Geleneksel Malatya Günleri’nde

İHA

MTÜ 4. Geleneksel Malatya Günleri’nde

İstanbul’da bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri'nin de yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi standı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin standında Malatyalılar ve ziyaretçilerle bir araya gelerek, üniversitenin uygulama araştırma merkezlerinde üretilen ürünleri tanıttı.
İstanbul Yeni Kapı’da gerçekleşen Malatya Tanıtım Günleri’nde yer alan MTÜ standı yoğun ilgi görüyor. Malatyalıların göstermiş olduğu ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “İstanbul’da Malatya’mız ve ilçelerin tanıtılıyor olması ulusal ve uluslararası arenada tanınmışlık sağlıyor. İstanbul coğrafi yönleri ve turizm şehri olması sebebi ile de çok göç alan bir şehrimiz, bu anlamda ülkemizden ve yurt dışından gelen birçok konuğa şehrimizi, üniversitemizi tanıtma imkanı buluyoruz.” dedi.
Öğrencilerin de stant alanlarını ziyaret ederek üniversiteler ve şehrin yapısı hakkında bilgiler aldıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Dördüncüsü düzenlenen Malatya Günleri etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Malatya Federasyonu (MAKON) yönetimi ve üyelerine teşekkür ediyorum. Üniversitemiz kalitesi ile ileride alacağı uluslararası akreditasyonu ve patentleriyle gelecekte ilk sıralarda alacak bir üniversite olması için elimizden geleni yapacağız. Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin öğrencileri sadece yerelde kalmayacak, ulusal ve uluslararası alanda hem Malatya’yı, hem de ülkemizi temsil edecek bir noktada göreceğiz.” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Karabulut gençlere kitap okumalarını, ikinci hatta üçüncü dil öğrenmeleri gerektiği nasihatlerinde de bulunarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Her bölgenin kendine özgü yapmış olduğu çalışmaları bilimsel araştırmalarla birleştirdiğinde daha güçlü oluyor. Giriyorsunuz akademik arama motorlarına ülkesinin adını yazıyorsunuz ürünü çıkıyor. Biz Türkçe olarak Malatya kayısısı yazdığımızda onlarca makale çıkıyor. Bu yerli ve milli duygusunu uluslararasılaştırabilmektir. Tabii ruhumuz yerli ve milli olsa da en azından bir yabancı dil bilmemiz gerekiyor. Artık yazılım yapabilen gençler çıktı. Alanında uzman bir profesyonel geliyor bir bakıyorsunuz bir öğrenciden destek alarak yapmış bu projeyi. Gençler çok zeki, yeter ki onlarla buluşmasını, o ruhu çıkartıp sahaya dökmeyi bilelim ki biz bunu yapıyoruz.”
Rektör Karabulut, 4.Geleneksel Malatya Günleri’nin resmi açılış programına da katılarak burada bir konuşma yaptı. Malatya'yı ulusal ve uluslararası her alanda temsil eden bir üniversite olarak böylesi anlamlı organizasyonda yer aldıklarını ifade eden Karabulut, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Malatya ülkemiz için çok önemli bir yere sahip, bizler de bu bilinç ve sorumlulukla her alanda ilimizi tanıtmak ve temsil etmek durumundayız. Bilim, emek ve özveri ile yetiştirdiğiniz ülkemizin her yerinden ve uluslararası öğrencilerimiz ile Malatya'mızın ismini akademide ve her alanda duyuruyoruz. Biz bilimle çalışma ile kendimizi göstereceğiz, ülkemize katkı sunacağız. Tekrar emeği geçenlere ve tüm konuklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum, fuarımızın verimli geçmesini temenni ediyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin standında Malatyalılar ve ziyaretçilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Karabulut, tanıtım günleri kapsamında açılan stantları da ziyaret etti. Rektör Karabulut aynı zamanda MTÜ standında, Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Malatyalı gazeteciler ve yayın organları temsilcileri ile de bir araya geldi.

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