Yeni Malatyaspor’da göreve geldiğinden bu yana 2’de 2 yapan Teknik Direktör Sumudica, “İyi sonuçlar alan bir aile olacağız hep beraber” dedi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica, galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayarak, “Çünkü bir final maçı gibi mücadele ettiler” dedi.

Karşılaşmada 90 dakika boyunca kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür eden Sumudica, “Bugün takımımıza çok yardımcı oldular. İyi sonuçlar alan bir aile olacağız hep beraber” ifadelerine yer verdi.



Pazartesiye kadar futbolculara izin verdiğini ifade eden Rumen teknik adam, sonrasında deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi. Yeni Malatyaspor ve taraftarları için mücadele ettiklerini ve ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getiren Sumudica, “Burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Sadece 2 haftadır Malatyaspor’da çalışıyorum. Oyuncular anlattığım her şeyi çok iyi anladılar ve iki farklı sisteme karşı oynadılar. Adana’ya karşı 4231, burada da 343 e karşı oynadılar. Takım çözüm üretti, hiçbir problemde görmedik. Ayrıca birçok gol şansımız da vardı bunları kaçırdık. Tabii hiç kimsenin de bu maçı kimin hakkettiği ile ilgili sorusunun olduğunu da düşünmüyorum” şeklinde konuştu.



Yeni Malatayspor’a geldiğinde hem mental olarak hem özgüven olarak takımın iyi durumda olmadığını da belirten Sumudica, “Ama onlara olması gereken yerlerinin burası olmadığını söyledim. Mesajlarımı çok çabuk alabilen oyuncular var takım içerisinde. Tabii çok mutluyum buraya geldim 2 maç üst üste kazandığım için. Buraya gelmeden önceki takımımda da 7 maç üst üste kazandım, bununla birlikte 9 maç oldu. Toplam 27 puan kazandım kendi adıma mutluyum. Ama şunu da söyleyebilirim ki şuan 12 puanımız var, bu puanla da hiç mutlu değilim. Hiçbir şey yapmadık daha, maç maç gidiyoruz, daha fazla puanlar almalıyız. Hiç bir problem yaşamadan, küme düşme korkusu yaşamadan bu takımı iyi yerlerde bitirmesi için çalışacağız” diye konuştu.

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