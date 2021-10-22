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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay maçının ardından

DHA

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay maçının ardından


Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig´in 10´uncu haftasının açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Altay´ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.
Oyuncularını tebrik eden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü bir final maçı gibi mücadele ettiler. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum bugün takımımıza çok yardımcı oldular. İyi sonuçlar alan bir aile olacağız hep beraber. Şimdi oyuncularıma 2 gün izin verdim, aileleriyle daha fazla vakit geçirmeleri ve zihnindekilerini temizlemek için. Önümüzdeki hafta Kasımpaşa maçı hazırlıklarımıza başlayacağız" dedi.
"HATA YAPIYORSANIZ BEDELİNİ ÖDEMELİSİNİZ"
Yeni Malatyaspor´un başında çıktığı iki maçta kulübede daha sakin bir tavır sergilemesinin sorulması üzerine ise Sumudica, "Tabi bütün hatalarınızdan ders çıkarmalısınız, öğrenmelisiniz. Kayseri´de de Antep´te de böyle şeyler başıma geldi. Antep´te puanlamada 3´üncü sıradayken şaka yaptım yanlış anlaşılma oldu. Ama bu hata sonucu takımdan ayrılmak zorunda kaldım. Hayat böyle, hata yapıyorsanız bedelini ödemelisiniz" şeklinde konuştu.
"TAKIM, ANLATTIĞIM SİSTEMİ ÇOK İYİ ANLADI"
Oyuncularının, takıma oturtmak istediği sisteme çabuk uyum sağladığının altını çizen Rumen teknik adam, "Çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Sadece 2 haftada Malatya´da çalıştım. Anlattığım her şeyi çok iyi anladılar ve iki farklı sisteme karşı oynadılar. Adana karşı 4-2-3-1 burada 3-4-3 e karşı oynadılar. Takım çözüm üretti, hiçbir problem de görmedik. Ayrıca birçok gol şansımız da vardı, bunları kaçırdık. Tabi hiç kimsenin de bu maçı kimin hakkettiği ile ilgili sorusunun olduğunu da düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
"BURAYA GELDİĞİMDE MENTAL VE ÖZ GÜVEN OLARAK ÇOK AŞAĞIDAYDILAR"
Takımın başına geçtiğinde oyuncularıyla önemli konuşmalar yaptığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Buraya geldiğimde hem mental olarak hem öz güven olarak çok aşağıdaydılar. Ama onlara olması gereken yerlerinin burası olmadığını söyledim. Mesajlarımı çok çabuk alabilen oyuncular var takım içerisinde. Tabi çok mutluyum buraya geldim 2 maç üst üste kazandığım için. Buraya gelmeden önceki takımımda da 7 maç üst üste kazandım, bununla birlikte 9 maç oldu. Toplam 27 puan kazandım kendi adıma mutluyum" diye konuştu.
Öte yandan Marius Sumudica hedeflerinin küme düşme korkusu yaşamamak olduğunu vurgulayarak, "Şunu da söyleyebilirim ki şuan 12 puanımız var, bu puanla hiç mutlu değilim. Hiçbir şey yapmadık daha, maç maç gidiyoruz daha puanlar almalıyız. Hiç bir problem yaşamadan, küme düşme korkusu yaşamadan bu takımı iyi yerlerde bitirmesi için çalışacağız" sözlerini noktaladı.
MUSTAFA DENİZLİ: BİR ANLIK GAFLET OYUNUN BİR ANDA DÖNMESİNE NEDEN OLDU
İyi bir mücadele olduğunu söyleyen Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Moralli bir ekibe karşı bu akşam sahaya çıktık. Özellikle ilk yarı her iki takımın çok fazla üstünlük sağlayamadığı bir 45 dakika oldu. Bu akşam bazı bölgelerde mecburen değişikliğe gittik. Hafta içi ve geçtiğimiz hafta oyunda verdiğimiz sakatlıklar, özellikle defans hattında bizi yeni arayışlara itti. Esasında Süper Lig´de verileri genel olarak değerlendirdiğimiz zaman bir çok veride ligin en iyi takımlarından biriyiz, ama birisinde de en kötüsüyüz. Oda özellikle top kaybında, pas hatasında. Bu da zaman zaman bize pahalıya neden oluyor. Maçı kurtarmak için her türlü çabayı sarf ettik desem yanlış olmaz. Tabi geçen hafta deplasmanda kazanan ve ligin başında zor günler yaşayan Malatyaspor´un da 3 puana ihtiyacı vardı. İyi bir mücadele oldu. Bu akşam esasında bir anlık gaflet belki de yediğimiz golden sonra oyunun bir anda dönmesine neden oldu. Penaltıdan sonra süre oyunu kurtarmak için yetmedi, söyleyecek fazla bir şey yok" dedi.
"KENDİMİZE KOYDUĞUMUZ HEDEFTEN ŞAŞMAYACAĞIZ"
Son haftalarda skor olarak bir düşüş yaşadıklarını ama oynadıkları oyundan memnun olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Esasında düşüşü sonuç olarak değerlendiriyorsunuz. Geçen hafta Karagümrük maçı bizim için futbol için düşüş olarak düşünemeyiz. Oyundan ben son derece memnun kaldım. Bazen iyi oynadığımız maçları kazanamadığınız oluyor. Bu akşam iyi mi oynadık? 'hayır´ Kötü mü oynadık? `hayır´ Bizim en büyük problemimiz sezon başından beri kadro da olan 3-4 arkadaşımızın bu akşam aramızda olmaması. Bazı bölgelerde bizi mecburen pozisyon değişikliğine itti. Onu da çok iyi kullanamadık. Netice de 10 haftayı geride bıraktık, vasat bir görüntü veriyoruz. 5 galibiyet 5 mağlubiyet.  Ama neticede biz kendimize sezon başında koyduğumuz hedeften şaşmayacağız. Bundan sonra iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin başta benim şüphem yok" diyerek sözlerini noktaladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
 Marius Sumudica´nın açıklamaları
Mustafa Denizli´nin açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Malatya / Merkez Taha AYHAN
2021-10-22 23:52:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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