Yeni Malatyaspor karşısında 21 mağlup olan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, “Moralli bir ekibe karşı sahaya çıktık” diyerek takımdaki sakatlıklar nedeniyle mecburen bazı değişikliklere gittiklerini söyledi.

Karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendiren Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, morali iyi olan bir Yeni Malatyaspor karşısında sahaya çıktıklarını ifade ederek, “Özellikle ilk yarı karşılıklı çok fazla her iki takımın üstünlük sağlayamadığı bir 45 dakika oldu. Bu akşam bazı bölgelerde mecburen değişikliğe gittik. Hafta içi ve geçtiğimiz hafta oyunda verdiğimiz sakatlıklar, özellikle defans hattında bizi yeni arayışlara itti” dedi.

Süper Lig’de verileri genel olarak değerlendirdiklerinde birçok veride ligin en iyi takımlarından biri olduklarını ancak tek bir veride kötü oldukların ifade eden Denizli, “Bu da özellikle top kaybında ve pas hatasında kötüyüz. Bu durumda zaman zaman bize pahalıya neden oluyor. Maçı kurtarmak için her türlü çabayı sarf ettik desem yanlış olmaz” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda kazanan ve lige kötü başlayan bir takıma karşı mücadele ettiklerini ifade eden Denizli, “Malatyaspor’unda en az bizim kadar 3 puana ihtiyacı vardı. İyi bir mücadele oldu. Bu akşam esasında bir anlık gaflet belki de yediğimiz golden sonra oyunun bir an dönmesine neden oldu penaltıdan sonra süre oyunu kurtarmak için yetmedi, söyleyecek fazla bir şey yok” dedi.



Bir basın mensubunun 'takım olarak son haftalardaki düşüşü neye bağlıyorsunuz' sorusuna da cevap veren deneyimli teknik adam, “Esasında düşüşü sonuç olarak değerlendiriyorsunuz. Geçen hafta Karagümrük maçını futbol adına düşüş olarak düşünemeyiz. Oyundan ben son derece memnun kaldım. Bazen iyi oynadığımız maçları kazanamadığınız oluyor. Bu akşam iyi mi oynadık’ hayır’ kötümü oynadık ‘hayır’. Bizim en büyük problemimiz sezon başından beri kadro da olan 34 arkadaşımızın bu akşam aramızda olmaması. Bazı bölgelerde bizi mecburen pozisyon değişikliğine itti. Onu da çok iyi kullanamadık. Netice de 10 haftayı geride bıraktık, vasat bir görüntü veriyoruz. 5 galibiyet 5 mağlubiyet. Ama netice de bir kendimize sezon başında koyduğumuz hedeften şaşmayacağız. Bundan sonra iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz bundan hiç kimsenin başta benim şüphem yok” diye konuştu.

