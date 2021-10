500 lira sermayeyle başladığı işte sektörün önde geleni oldu

Malatya’da gelinlik ve kuaför mağazasının sahibi olan Azize Toy, iş hayatına atılmak isteyen kadınlara örnek oluyor. 500 lira sermayeyle gelinlik dükkanı açan Toy, şimdi büyük bir mağazada yaklaşık 2 bin adet gelinlikle devam ediyor.

500 TL ile başladığını belirten Azize Toy, “500 TL ile mikro girişimle başladım. O dönemde 500 TL’ye üç tane gelinlik geliyordu. İnandım ve çalışmaya başladım. Her seferinde 3 veya 4 gelinlik geliyordu. Şu anda yaklaşık 2 bin adet gelinlikle devam ediyorum. Bayilik aldım. Yanımda çalışan personelimiz var. İşimi severek yapıyorum ve başarılı olduğumu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Ev hanımlarına tavsiyede bulunan girişimci iş insanı Azize Toy,” Ev hanımlarına sesleniyorum. Evlerinizde oturmayın. Üretime katkıda bulunun, hayaliniz gerçekleştirin ve iş imkanı sağlayın” dedi.



“Cumhurbaşkanımızı örnek alıyorum”

Dünya liderini örnek aldığını belirten Azize Toy, “Dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek alıyorum. Başarısına her zaman hayran oldum. Aile ve arkadaşlarım iş konusunda bana her zaman destek verdi. Yanımda oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çocuklarım bana destek oldu ve benimle birlikte büyüdüler. Çevremdeki insanlar bana destek verdi. İşlerimiz de çok güzel. Allah’a şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

Toy, ilk işe başladığında 4 tane gelinlik ve iki nişanlık elbise olduğunu söyleyerek, “ Hayatımda unutamadığım en büyük anım, ben ilk işimi yapacağım dönemde elimde sadece 4 tane gelinliğim iki nişanlığım vardı. Bunu hiçbir zaman unutamıyorum. Dürüst bir şekilde müşterilerimize hizmet sunuyorum” dedi.



“Kadın isterse başarır “

Azize Toy’u örnek aldığını söyleyen Mağaza Müdürü Pınar Uludağ ise patronunun kendisine ilham verdiğini dile getirerek, “Çok yüksek bir enerjisi var. Doğal olarak işimize yansıyor. Çok küçük adımlarla başlamış ve şimdi hepimizin tüm çalışan personellerimiz ona hayran. Kadın isterse başarır diyoruz. Azize Toy ile çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Gerçekten çok başarılı. Ev hanımlarına seslenmek istiyorum kadın isterse başarır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.