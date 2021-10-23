Kadınlardan Kaymakam Gilan’a bakır işlemeli ay yıldız hediyesi

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Malatya’nın Kuluncak İlçesi Kaymakamı Tufan Bağır Gilan’ı ziyaret eden kursiyer kadınlar, Gilan’a yaptıkları bakır işlemeli ay yıldız hediyesi verdiler.

İlçenin Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Çetin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gencan Balı ve beraberindeki kursiyer kadın heyeti, Kaymakam Tufan Bağır Gilan‘ı makamında ziyaret etti.

Gilan’a yeni görevinde hayırlı olsun dileklerini ileten heyet, kadın kursiyerlerin yaptıkları bakır işlemeli ay yıldız hediyesi sundular. Kaymakam Gilan, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Malatya’nın Kuluncak İlçesinde kadınlar tarafından bakır işlemeli ürünleri üretiliyor.

Konya Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, 20 Ağustos 2021 tarihinde Kuluncak Kaymakamlığına atanmıştı.

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