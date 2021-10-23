Malatya'da kasten yaralama olayının şüphelisi tutuklandı

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Malatya'da bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan ve olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 20 Ekim Çarşamba günü Doğanşehir İlçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana gelen olayda D.T. alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı H.S.'yi tabanca ile yaraladıktan sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı. Ayağında yaralanan H.S. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, ekipler şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda D.T. olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen D.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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