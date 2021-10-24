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Yeşilyurt'ta Bindal Mahallesi’nin ulaşım ağını yeniliyor Çınar: “Yeşilyurt’un her noktasını güzelleştirip, değerini artırıyoruz”

İHA

Yeşilyurt'ta Bindal Mahallesi’nin ulaşım ağını yeniliyor Çınar: “Yeşilyurt’un her noktasını güzelleştirip, değerini artırıyoruz”

Bindal Mahallesi’nde gerçekleşen yol açma ve genişletme çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bindal Mahallemizin ulaşım ağını yol açma, genişletme ve sathi kaplama çalışmalarını akıcı hale getirip, tarım alanlarımızda oluşan hareketlenmenin kalıcı hale gelmesine imkan tanıyoruz” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Ali Palancı, Oktay Özevren ve Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ile birlikte Bindal Mahallesi’ne giderek burada devam eden yol yenileme ve düzenleme çalışmalarını inceledi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Bindal Mahallesi Muhtarı Davut Alkan, “ Mahallemize yapılan tüm hizmetlerden dolayı Sayın Başkanımıza, Başkan Yardımcılarımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yeşilyurt’un tüm bölgelerine ulaşımı rahatlatmak adına çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 2021 yılı planlamalarımız içerisinde yer alan Bindal mahallemizdeki 4 kilometreden oluşan yolumuzun trafiğe açılmasına yönelik gerçekleşen alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Bindal mahallemiz, pandemi ve doğal afetlerden dolayı kentimizde oluşan kırsala dönüşle birlikte çok fazla tercih edilen bölgelerimizin başında gelmektedir. Belediye olarak ta tüm kırsal bölgelerimizde olduğu gibi Bindal’ın da çok fazla tercih edilmesinden dolayı burada yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım sorunu yaşamamaları için her türlü tedbiri alıyoruz. Son dönemlerde bağ ve bahçelerimiz ile tarım alanlarımızda ki hareketliliği göz önünde bulundurup hem merkezle mahallemiz hem de mahalle içindeki bağlantı yollarının düzenlenmesi ve açılmasına yönelik hizmetlerimize ağırlık veriyoruz. Yollar açıldıkça bu bölgemiz daha hızla gelişiyor, daha fazla tercih ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu bölgede 40 km’ye yakın sathi kaplama çalışması yaparken, bölgenin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan yeni yol ihtiyaçlarının giderilmesi içinde belirlenen güzergahlardaki yol açma, genişletme ve sathi kaplama çalışmalarının ön hazırlıkları yapılıyor. Her açılan yeni yol tarım alanlarımızın daha fazla hareketlenmesine neden olduğu için bizlerde bir yandan yol açarken diğer taraftan ilçemizin tarımsal alanlarının daha hareketli ve canlı bir hüviyete kavuşmasına öncülük ediyoruz. Bizler bölgemize yapılan her yatırımdan büyük bir memnuniyet duyuyoruz, mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı varsa onu gerekli planlamaların ardından yerine getiriyoruz. Mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin destekleriyle tüm yaşam alanlarımızın ulaşım ağını her geçen gün daha akıcı ve nitelikli hale getiriyoruz. İlçemizin şirin ve güzel beldelerinden Bindal’a tüm yatırımlarımız hayırlı uğurlu olsun, ancak durmak asla yok yeni hizmetlerimizle bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın emrinde olmaya devam edeceğiz “ ifadelerini kullandı.
Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarını güçlü ve modern yatırımlarla güzelleştirmeye devam ettiklerini vurgulayan Çınar, “ İmar yolu açma, yol genişletme, sıcak asfalt, sathi kaplama, kaldırım düzenleme, kilit parke taşı döşeme, perde duvar ve taş duvar gibi temel belediyecilik hizmetlerimizden ödün vermeden en güzel yatırımlar, en güzel hizmetlerle Yeşilyurt’umuzun her noktasının var olan değerini ön plana çıkartıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli yollarda yolculuk etmesi, temiz ve düzenli alanlarda yüksek yaşam şartlarına sahip olması için ne gerekiyorsa yerine getiriyoruz. Yazkış demeden yılın her mevsiminde hemşerilerimizin huzuru ve sağlığı için hizmetler üretiyoruz. Kış dönemi öncesinde tüm bölgelerimizdeki çalışmalarımızı toparlayarak, 2020 Bahar ayındaki yeni asfalt sezonu içinde gerekli planlamalarımızı yapıp,
mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre çalışmalarımıza yeni dönemde hız vereceğiz. Mahalle ziyaretlerimiz kapsamında eksiklikleri teker teker belirliyoruz, not alıyoruz ve yeni sezon planlamalarına bunları dahil ederek var olan sorunları da kalıcı çözümlerle gidereceğiz. Yazın sıcağında kışın soğuğunda büyük bir özveriyle çalışan, ilçemizin her mahallesinde her sokağında alın terlerini döken personellerimizi yürekten kutluyor, kolaylıklar diliyorum. Yeşilyurt’u yollarıyla, parklarıyla, sosyal yaşam alanlarıyla yeniliklere kavuşturmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Bindal Mahalle sakinleri de bölgedeki dönüşüm yatırımlarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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