Malatya’da yaya güvenliği için çalışmalar sürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ projesi kapsamında sürücülerde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalarda Malatya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerdeki çalışmalarıyla projeye destek vermeye devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılında “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” projesi kapsamında; sürücülerde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yaya trafiğinin yoğun olduğu ana caddeler ile okul bölgelerinde yatay ve düşey zemin işaretlemelerine devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında merkez ve ilçelerde yaya geçiş alanlarında zemin işaretleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 71 adet önce yaya figürü, 312 adet yaya geçidi çalışması yapıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından güvenli bir seyahat imkânı sunmak amacıyla Malatya genelindeki yollarda yol çizgi çalışmasının yanısıra yatay ve düşey işaretleme çalışmaları ile birlikte trafik işaret ve işaretleme levhaları ile yollar güvenli hale getiriliyor.

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