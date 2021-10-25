Kereste dükkanında çıkan yangın korkuttu

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, bir kereste dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir keresteci dükkanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede iş yerinin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangında hasar meydana gelirken, kimsenin olmadığı yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-10-24 23:57:33



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