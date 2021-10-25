MGTC Başkanı Mehmet Aydın, TGF yönetiminde

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın, Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun (TGF) Alanya'da yapılan 10. Genel Kurulunda Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Türkiye’nin en büyük basın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) genel kurulu, Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi. Genel Başkan Yılmaz Karaca’nın tek listeyle katıldığı ve yeniden genel başkanlığa seçildiği 10. Olağan Genel Kurulda, MGTC Başkanı Mehmet Aydın’da Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Yeniden Genel Başkanlığa seçilen Yılmaz Karaca, yerel basının içinde bulunduğu sıkıntılara değinerek yerel gazete sayısının bu süreçte bin 850'den 900'lere kadar indiğini söyledi. Son bir kaç ay içinde 45 ili gezdiğini ve bu gezilerde gazeteci meslektaşlarıyla görüşerek sorunlarını dinlediğini belirten Karaca, bu sorunların çözümü için ise her zaman birlik ve beraberlikten yana olduklarını dile getirdi.

TGF ailesinin her geçen gün büyüdüğünü belirten Karaca, “Güç birliğimiz sürdüğü müddetçe aşamayacağımız hiçbir sorun yok” dedi.

Genel Kurul'da yapılan tüzük değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi. Yapılan seçimlerde Yılmaz Karaca yeniden Genel Başkan seçilirken Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın’da yeni yönetimde yer aldı. Aydın’ın Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği yeni yönetim ise şu isimlerden oluştu:

“Cafer Esendemir Adana, Bayram Ekici Nevşehir, Semra Şener Aydın, Sezai Matur Sakarya, Cemal İncesoyluer Tokat, Rüstem Kaya Tepe Mersin, Derya Akbıyık Zonguldak, Levent Altun Kocaeli, İbrahim Akkaya Antalya, Necmi Işıksal Tekirdağ, Mehmet Mücahit Ceylan Diyarbakır, Süleyman Akbulut Muğla, Rasih Reşat KKTC, İlker Ülker Çanakkale, Mehmet Aydın Malatya ve Ercihan Çakmak Kırıkkale".

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