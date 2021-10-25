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Ombudsmanlık topluluğu üyeleri, medeniyetin kalbi Battalgazi’yi gezdi Başkan Güder: “her daim öğrencilerimizin yanındayız”

İHA

Ombudsmanlık topluluğu üyeleri, medeniyetin kalbi Battalgazi’yi gezdi Başkan Güder: “her daim öğrencilerimizin yanındayız”

Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulan Ombudsmanlık Topluluğu üyeleri, Medeniyetin Kalbi Battalgazi’nin tarihi ve kültürel yerlerini gezerek, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya geldi.
İnönü Üniversitesi bünyesinde Ombudsmanlık Topluluğu Üyeleri, Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen gezi programı ile Battalgazi’nin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. İlk olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesinde bulunan Arslantepe Höyüğü’nü gezen topluluk üyeleri, sonrasında Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Eski Malatya Mahalle Yaşam Müzesi ve Battalgazi Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Gezi programı sonunda topluluk üyeleri ile Yeşilçam Sosyal Tesislerinde bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, öğrencilerle sohbet etti ve onların sorularını cevapladı.

Öğrenciler tarihi bir yolculuğa çıktı
Ombudsmanlık Topluluğu Üyesi Bilge Hatun Göç, “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencisiyim ve topluluk üyeleri olarak gezi programına katılarak, ilçenin tarihi mekanlarını yakından tanıma fırsatı bulduk. Tarihi bir ilçede tarihi bir yolculuğa çıktık. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in öğrencilere desteklerini her zaman hissediyoruz. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” derken, bir başka topluluk üyesi Ümit Gençay ise, “İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Sinema, Televizyon bölümü son sınıf öğrencisiyim. Çok güzel bir gezi programı düzenlendi. Dünya mirası Arslantepe Höyüğü’nden çok etkilendim. Eğlenceli bir gezi oldu. Battalgazi Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e gezi programı için teşekkürlerini ileten İnönü Üniversitesi Ombudsmanlık Topluluğu Başkanı Mehmet Hüsnü Karagöz, “Öncelikle güzel ve anlamlı bir gezi programı ile tarih başkenti Battalgazi’yi yakından tanıdık. Birçok öğrenci arkadaşlarımız bu tarihi ve kültürel mekanları ilk kez gördüler. Tarih bilinci bakımından faydalı bir gezi olduğunu düşünüyorum. Bu geziyi bizler için organize eden Battalgazi Belediye Başkanımıza üyelerimiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimiz başımızın tacıdır”
Battalgazi Belediyesi olarak her daim öğrencilerin yanında olduklarına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün özellikle il dışından gelip ilimizden öğrenim gören öğrencilerimizi Battalgazi’mizde ağırladık. Bizler her daim öğrencilerimizin yanındayız. Hatırlarsanız eğer okulların açıldığı ilk dönemlerde gereksiz bir yaygara koparılmaya çalışılmıştı. Hatta öğrencilerimiz ile sohbet esnasında kendilerine bir soru sordum; ‘Üniversiteye kayıt yaparken herhangi bir sorun veya sıkıntı yaşadınız mı?’ diye. Tüm öğrencilerimiz verdiği cevap ‘herhangi bir sorun yaşamadık’ oldu. İlçemizde iki üniversite ve 50 bin civarında öğrencimizi ağırlıyoruz. Bizler o zaman öğrencilerimize üzerlerinden oynanan oyunları anlattık. O zamanda öğrencilerimizin yanındaydık, bugünde öğrencilerimizin yanındayız. Öğrencilerimizi seviyoruz, değer veriyoruz. Ailelerinden ayrı öğrencilerin buradaki aileleri de bizleriz. Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimiz ile bir araya gelmeye devam edeceğiz. Onların bilgi ve birikimlerinden yararlanacağız. Hepinizin gözlerinden öpüyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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