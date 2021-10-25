Malatya'daki Sivas Caddesi yenileniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sivas Caddesi’nde yapılan alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte üst yapı çalışmalarına devam ediliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Sivas Caddesi’ndeki alt yapı çalışmaları tamamlandı. İçme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin yenilendiği caddede abone bağlantılarının yapılmasıyla birlikte tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler asfalt çalışmalarına başladı. Altyapı çalışmalarının ardından kaldırımların ve aydınlatma direklerinin yenilendiği cadde, asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulacak. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Sivas Caddesinde yenileme çalışmaları kapsamında alt yapı çalışmaları yapıldı. Yağmur suyu yapıldı, içme suyu tamamen yenilendi. Çift taraflı aboneler yapıldı. Kaldırım çalışmaları yapıldı ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor” dedi. MASKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmaların ardından Sivas Caddesi’nde üst yapı çalışmalarına başlandığını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sivas Caddesinin alt yapısıyla ilgili kayıp kaçakların yoğun olduğu, abone bağlantılarında da kaçakların söz konusu olduğunu ilgili arkadaşlarımız tespit etmişlerdi. Ayrıca caddemizde tabana su sızması hasebiyle gerek su altyapısının, gerek kanalizasyon alt yapısının değiştirilmesi ve abone bağlantılarının yapılması çalışmaları tamamlandı. Altyapı çalışmalarının akabinde kaldırım düzenleme çalışmaları yapıldı. Sıcak asfalt çalışmalarına Sivas Caddesinde başlandı ve en kısa sürede bu çalışmalarda tamamlanarak sokak aydınlatmalarının da yenilendiği caddemizi vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. Yapılan çalışmaların hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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