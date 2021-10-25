Yenikapı’da Yeşilyurt standı büyük ilgi gördü Çınar: “Sıladan gurbete köprü olmanın sevincini yaşadık”

‘Arslantepe’den Yenikapı’ya’ 4. Malatya Tanıtım Günlerine katılan Yeşilyurt Belediyesi’nin standı, kayısı çekirdeği kahvesi ve yöresel ikramların yanı sıra sıcak ve samimi ortamıyla gelen ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

İstanbul Yenikapı Gösteri ve Etkinlik Alanında 21 ile 24 Ekim günleri arasında gerçekleşen ‘Arslantepe’den Yenikapı’ya’ 4.Malatya Tanıtım Günlerinden en güzel şekilde istifade ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İstanbul ve çevre illerden gelen Malatya’lıların yanı sıra diğer vatandaşların büyük ilgisini çeken Yeşilyurt Belediye standına gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Malatya ve Yeşilyurt’un tüm güzelliklerini dört gün süren etkinlikler süresince gelen ziyaretçilere aktardıklarını vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Konfederasyonu (MAKON) ve Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ‘Arslantepe’den Yenikapı’ya’ 4.Malatya Tanıtım Günlerinde yer almaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Etkinliklere katılan ziyaretçileri stantlarından en güzel şekilde ağırladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Standımızı ziyaret eden misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayarak, ilçemizin tarihi ve kültürel dokusunu, gelenek ve göreneklerimizi, yöresel ürünlerimizi ve coğrafik güzelliklerimizi yanı sıra ilçemizi geleceğe taşıyacak yatırımlarımızı tüm boyutlarıyla paylaştık. Bizim adımıza çok güzel ve faydalı bir program oldu. İstanbul’da ki hemşerilerimiz ve burada yaşayan vatandaşlarımızla bir arada olmaktan, hemhal etmekten ve istişare etmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Malatya’mızın tüm değerlerini bir bütün halinde, el ele verip en güzel şekilde tanıttık. İstanbul’daki hemşerilerimiz ve İstanbullularla kucaklaşma ve kültür alışverişi imkânı yakaladığımız etkinliklerde yer almak gurur ve mutluluk veriyor. Standımızı ziyarete gelen kardeşlerimizin gözlerindeki memleket hasretini görünce, bu hizmetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Onlar memleketin kokusunu alırken, biz de sıladan gurbete köprü olmanın sevincini yaşadık. Malatya Tanıtım Günleri vesilesiyle yakaladığımız bu güzel fırsatı en güzel şekilde değerlendirip gerek Malatya’mızın gerekse de Yeşilyurt’umuzun tarihini, medeniyetini, yemeklerini, tarihi ve turistik güzelliklerini tüm yönleriyle anlatıp, paylaştık. İkramlarımızın yanı sıra görsel bilgilendirme ekranıyla Yeşilyurt’umuzun tüm güzelliklerini ve Belediyemizin yatırımlarını gelen misafirlerimize aktarma fırsatına ulaştık. Malatya’nın sevgisini ve muhabbetini İstanbul’a taşımanın haklı gururunu yaşamaktayız. Etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutlarım” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye standında ikram edilen kayısı çekirdeği kahvesine gösterilen ilginin kendilerine mutlu ettiğine dikkat çeken Çınar, “ Standımızın ön tarafında kurduğumuz özel bir alanda gelen ziyaretçilerimize kayısı çekirdeğinden özel olarak imal ettiğimiz kahvemizi ikram ettik. Tadı ve aromasıyla damaklarda farklı bir lezzet bırakan bu özel kahvemize gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu etmiştir. Malatya’mızın ünlü kayısısının tanıtımına farklı bir projeyle destek verebilmek adına yaptığımız çalışmalar neticesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde üretimine başladığımız bu lezzetli kahvemizi ilk kez İstanbul’da hemşerilerimizle ve ziyaretçilerimizle buluşturmaktan mutluluk duymaktayız. Malatya’nın plakasından yola çıkarak ‘44 yıl hatır kahvesi’ adını koyduğumuz kayısı çekirdeği kahvemizle ilgili güzel ve samimi sözlerini bizimle paylaşan tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah hem kayısı çekirdeği kahvemizi hem de diğer tüm yöresel lezzetlerimizi bu tür tanıtım programlarına taşıyıp, Yeşilyurt’umuzun verimli topraklarında yetişen doğal ve yöresel ürünlerimizin dünyanın dört bir tarafına ulaşmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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