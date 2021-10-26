Gagası ile balıkları besleyen kuğu görenleri şaşırttı

Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan bir süs havuzundaki kuğunun balıkları kendi yemiyle beslemesi, görenleri şaşırttı. Kuğunun balıkları gagası ile beslediği o anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Malatya’nın Darende ilçesi Somuncu Baba Külliyesi’nde bulunan süs havuzunun kenarında bulunan kuğunun balıkları kendi yemi ile beslediği anlar dikkat çekti. Külliyeyi ziyaret eden vatandaşlar, süs havuzunda bulunan kuğunun, kendi yemini havuzda bulunan balıklara ağzı ile verdiğini gördü. Olay karşısında şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anları görüntüledi.

Görüntülerde kuğunun yemliğindeki yemleri gagasıyla alarak suda bulunan balıklara verdiği görülüyor.

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