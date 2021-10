Malatya’da, TÜBİTAK, Teknofest, spor, müzik ve birçok alanda derece elde etmiş olan öğrenciler, başarı hikayelerini anlattı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 20202021 eğitim öğretim yılında ”Bilimsel, Sportif, Akademik” alanlarda ulusal başarılar gösteren öğrencilerin hikâyelerini paylaştıkları bir program düzenlendi. Her alanda gösterilen başarıların yeni başarılar için yol gösterici olacağı, yetenekleriyle hayallerine ulaşmak isteyen öğrencilerin nereden başlayacaklarına dair soruların cevap bulduğu “Başarıda Ortak Hikâyemiz” adlı program ilgi gördü.

Kongre Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, ” Başarı Hikâyeleri, bireylerin hayata dair dikkate değer mücadelelerinden, yolculuklarından oluşur. Her hikâyenin dinlenecek, izlenecek, örnek oluşturacak bir tarafı vardır. Bizler de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu hikâyelerle öğrencilerimizi buluşturmak istedik. Müdürlüğümüzce 20202021 Eğitim Öğretim yılında ”Bilimsel, Sportif, Akademik” alanlarda ulusal başarılar gösteren öğrencilerimizin hikâyelerini paylaşacakları, her alanda gösterilen başarıların yeni başarılar için yol gösterici olacağı bu çalışmayı planladık. Amacımız, bu vitrinin bütün öğrencilerimiz tarafından görülmesi ve bu birikimden öğrencilerimizin yararlanmalarını sağlamak. Bu bağlamda öğrencilerimizin yeteneklerini, hayalleri ile ortaklaştırmak istiyoruz. İnsan hayal ettiği sürece yaşar. Hayallerimizin peşinden gitmek ve güzel yarınlar inşa etmek için bu ortamı sağladık. Ülkemizi daha iyi yerlere taşımak ve insanlık mirasına katkı sunmak için buna ihtiyacımız var.

Eğitim alanındaki çalışmalarımızla bunu desteklemeyi sürdüreceğiz. Özellikle eğitimin, bilimsel ve sportif alanların bütün dallarını önemsiyoruz ve gerekli yatırımları, çalışmaları yapıyoruz” dedi.



"Araştırarak, sorgulayarak çalışmalar yapmalı"

Vali Yardımcısı Kenan Eskin ise öğrencilere çok çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulunarak, “Bilimsel, sportif, akademik alanlarda başarılar gösteren öğrencilerimiz ile hayallerine ulaşmak isteyen öğrencilerimizin buluştuğu bir ortamda olmanın sevinci ve gururu içerisindeyiz. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmesini, geleceklerine umutla bakmalarını, mutlu ve konforlu bir hayat yaşamalarını sağlamak hepimizin gayesidir. Çocuklarımız bilimsel bir bakış acısıyla, araştırarak, sorgulayarak çalışmalar yapmalı. Hayata geçirmiş oldukları ve geçirecekleri projelerin öncü olmasını ve ileride büyük projelerin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Çocuklarımızın ileride daha da büyük projelere imza atacaklarına inanıyorum. Bizleri bir araya getiren “Başarıda Ortak Hikâyemiz” projesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından, TÜBİTAK, Teknofest, spor, müzik ve birçok alanda derece elde etmiş olan öğrenciler, başarı hikayelerini anlattılar.

