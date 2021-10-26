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Poşet içerisinde bagaja koyulan köpekleri kurtardı

DHA

Poşet içerisinde bagaja koyulan köpekleri kurtardı


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, şantiye çalışanı tarafından poşet içerisinde otomobilin bagajına konmak istenen köpekler, hayvansever Kübra Koca'nın müdahalesi ile kurtarıldı. Köpekleri poşete koyan kişiye idari para cezası uygulandığı ve hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.
Olay, dün akşam saatlerinde şehir mezarlığı yakınlarındaki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, hayvansever Kübra Koca, şantiyede çalışan görevli tarafından 2 sokak köpeğinin poşet içinde arabanın bagajına koyduğunu fark edip, durumu polise bildirdi. Köpekleri poşetten çıkararak hava almasını sağlayan Koca ile şantiye çalışanları arasında yaşanan tartışma cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Koca'nın poşetteki köpekleri çıkarması ve şantiyede çalışan ile tartışma anları yer aldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekiplerince şantiye çalışanına 'Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak' suçundan idari para cezası uygulandı.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği olarak olay yerine giderek idare para cezasının uygulandığı belirtildi. Açıklamanın devamında şöyle denildi:
"Şehir Mezarlığı civarında bir şantiye içerisinde köpeklere işkence edildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği olarak olay yerine intikal edilmiş. Olay yerinde bulunan müşteki şahıs şantiye içerisindeki 3 köpeğin bir poşet içerisinde araca konulduğunu gördüğünü ve olayı görüntülediğini beyan etmiş, şantiye çevresinde yapılan araştırmada şantiye içinde 2 köpeğin olduğu tespit edilmiş 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 14 maddesi M.bendince 'Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak' maddesinin ihlal edildiği anlaşılması üzerine olayı gerçekleştiren bir şahsa idari para cezası uygulanmış, konu ile ilgili ihbarcı şikâyetçi olduğundan dolayı ayrıca adli işlem başlatılmıştır."
Köpekler hayvan barınağına konulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-10-26 13:43:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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