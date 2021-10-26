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Yeşilyurt Belediyesi, kent estetiğine değer katıyor Çınar: “2,5 yılda 27 milyon 105 bin TL tutarında 23 yeni park yaptık”

İHA

Yeşilyurt Belediyesi, kent estetiğine değer katıyor Çınar: “2,5 yılda 27 milyon 105 bin TL tutarında 23 yeni park yaptık”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptıkları parklarla ilgili yaptığı açıklamada, "2,5 yıl içerisinde toplam maliyeti 27 Milyon 105 bin TL olan 23 yeni parkı ilçemize kazandırıp mahallelerimizin sosyal yaşam seviyesinin artmasına ciddi katkılar sunduk” diye konuştu.
Yeşilyurt’un doğal zenginliklerini yeni yatırımlarla ön plana çıkarmaya devam eden Yeşilyurt Belediyesi, 2,5 yıl içerisinde 23 yeni park alanını vatandaşların hizmetine sundu. Yeşilyurt’taki yaşam kalitesinin her geçen gün daha iyi bir noktaya ulaştığını yaptığı açıklamada ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, parklar, sosyal tesisler, fidan ve ağaç dikimlerinin yanı sıra yeşillendirme ve çevre düzenleme çalışmalarıyla Yeşilyurt’un her noktasının daha değerli ve özel bir hüviyete kavuşmasını sağladıklarını vurguladı. 2,5 yıl içerisinde toplam maliyeti 27 milyon 105 bin TL olan 23 yeni parkı vatandaşların hizmetine sunduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni nesil park projeleriyle Yeşilyurt’un farklı bölgelerine yeni yaşam alanları kurduklarını hatırlattı. Başkan Çınar, çok amaçlı sosyal yaşam alanlarıyla Yeşilyurt’un ‘yeşil ve doğal’ kimliğine yeni güzellikler kazandırdıklarını dile getirirken, 2,5 yıl içerisindeki ağaçlandırma ve yeşillendirme hizmetleri neticesinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 5,03’e çıkartıp, Yeşilyurt’un her noktasının daha yeşil, daha ferah ve daha güzel bir görüntüye kavuşmasını sağladıklarını ifade etti. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’un doğal ve sosyal kimliğinin kalıcı hale gelmesini sağlayacak yeni park yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Çınar, "Yeşilyurt’umuzu güzelleştirmek, sosyal yaşam alanlarını artırmak için yeşillendirme ve park hizmetlerine ayrı bir önem veriyoruz. Çalışmalarımızı her geçen gün ilerletip üst düzey şehircilik modeline ulaşmak içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Parklarımızın ilçemizin ve bölgemizin sosyokültürel ve çevreyle ilgili özelliklerine en uygun olacak şekilde projelendirilmesi ve hizmete girmesine özen gösteriyoruz. 2014 yılında kişi başına düşen yeşil alan miktarımız 3,2 iken, şimdi bu rakam 5,03’e yükselmiştir. Mevsimlik çiçek ekimleri, ağaçlandırma ve çevre düzenleme hizmetlerimizle ilçemizin her noktasını daha değerli ve özel hale getiriyoruz. Her noktası bizim için ayrı bir değer taşıyan Yeşilyurt’umuzun bütün yaşam alanlarının renkli, canlı, düzenli ve güzel olması için çalışmalarımızda vites yükselttik. Yeşilyurt’umuzu daha fazla yeşillendirmek amacıyla bugüne kadar 215 adet parkı hizmete sunup 1 Milyon 661 bin 802 metrekare yeşil alanı hizmete sunarken, 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar da toplam maliyeti 27 milyon 105 bin TL olan 23 yeni parkı ilçemize kazandırıp mahallelerimizin sosyal yaşam seviyesinin artmasına ciddi katkılar sunduk. Toplam maliyeti 12 milyon 353 bin TL olan, 66 bin 432 metrekarelik alana sahip 7 parkımızın yapımı ise devam etmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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