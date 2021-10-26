Poşet içerisinde bagaja koyulan köpekleri kurtardı (2)



'YAŞANMAMASI GEREKEN BİR OLAYDI'

Yaşanan olayı anlatan Kübra Koca, direksiyon eğitimi verdiği sırada köpeklerin poşete konulduğunu görerek müdahale ettiğini belirterek şunları söyledi.

"Eğitime ara verip aracın yanına gittim. Zaten araçtan çıkmak üzereydim. Gittim bagajı açtım ve malum videoda görünüyor. Çok üzücü gerçekten. Gerekli başvurular yapıldı ve işlemler yapıldı. Burada biraz tatsız konuşmalar olduğundan dolayı kişisel olarak da şikayetçi oldum. Yaşanmaması gereken bir olaydı."

'HEMEN İŞ AKDİNİ FESHETTİK'

Üzücü bir olaya şahit olduklarını ve çalışanın iş akdini feshettiklerini ifade eden inşaatın Satış ve Pazarlama Müdürü Onur Gençer, "Gereğini hemen sağladık. Zaten kurum olarak sokak hayvanlarına her zaman yardımda bulunan, mama desteğini sağlayan bir firmayız. Hali hazırda bizim de şantiyemizde bakmakta olduğumuz sokak hayvanları var. En ufak eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Kulübe alanları var ve yavruladılar burada. Bizimle beraber büyüyorlar. Her zaman endişeliydik. Böyle münferit bir şey oldu. Maalesef çalışanımız bizim kontrolümüz dışında gerçekleştirdiği bir durum. Hemen kendinin iş akdini feshettik. Buradan sonra adli mercilerin sorumluluğundadır" dedi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-10-26 15:52:05



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