Alzheimer hastası yaşlı şahsı iz takip köpeği buldu

Malatya’da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı şahıs, dadı isminde iz takip köpeği vasıtasıyla bulundu.

Yeşilyurt İlçesi Kuşdoğan Mahallesi’nde ikamet eden ve Alzheimer hastası olan Bahaeddin Özdemir ( 66) isimli şahıs, akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Yaşlı şahsın yakınlarının tüm aramalarına rağmen bulunamadığından aynı gün gece Organize Sanayi Jandarma Karakoluna kayıp ihbarı yapıldı. Bunun üzerine kayıp şahsın bulunması maksadıyla, İlçe Jandarma ile güvenlik korucuları, drone ve iz takip köpeği marifetiyle, AFAD ekiplerinin desteğiyle arama çalışmaları başlatıldı. Gece boyunca arama çalışmaları devam etti. Arama çalışmaları devam ederken, şahsın evine yaklaşık 350 metre mesafede bulunan, halihazırda boş olan ve yazlık olarak kullanılan bir evin bahçesine sabah saatlerinde, Belçika malinius cinsi dadı isminde iz takip köpeğinin tepki vermesi üzerine, şahıs evin bahçesinde uyur vaziyette bulundu.

Şahıs kırsal mahalleye çağırılan 112 sağlık ekiplerinin yaptığı sağlık kontrolüne müteakip, ailesine sağlıklı bir şekilde teslim edildi.

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