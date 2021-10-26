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Başkan Gürkan, TİHEK 2. Başkanı Tiryaki’yi kabul etti Gürkan: “Ülkemizde böyle bir kurumun var olması insan haklarının korunması noktasında çok önemli”

İHA

Başkan Gürkan, TİHEK 2. Başkanı Tiryaki’yi kabul etti Gürkan: “Ülkemizde böyle bir kurumun var olması insan haklarının korunması noktasında çok önemli”

Malatya’da gerçekleştirilecek olan İstişare Kurulu Toplantısına katılmak üzere Malatya’ya gelen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ikinci Başkanı Alişan Tiryaki ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

“İnsan hakları sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunacağız”
Beşinci istişare kurulu toplantısına katılmak üzere Malatya’ya geldiklerini belirten Alişan Tiryaki, “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 2016 yılında kurulmuş olan bir kurum. Kurumumuz insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, ulusal önleme mekanizması kapsamında faaliyetler yürütmek, bu en genel anlamıyla cezaevlerinin, tutukevlerinin, geri gönderme merkezleri ve huzurevleri gibi yerlerin düzenli olarak ziyareti şeklinde gerçekleşiyor. Bir diğeri ise insan hakları ihlalleri bakımından ayrımcılık yasağı kapsamında ihlal incelemeleri yapıyoruz ve kurum olarak idari para cezaları uyguluyoruz. Malatya’da gerçekleştirilecek olan istişare toplantısında kanun çerçevesinde il özelindeki insan hakları ihlalleri ile ilgili, insan haklarının geliştirilmesiyle ilgili, insan hakları sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak. Başkanımıza bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.

“TİHEK İnsan haklarının korunmasında önemli görev üstlenmekte”
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ikinci Başkanı Alişan Tiryaki ve Yönetim Kurulu Üyelerini Malatya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Rahmetli Turgut Özal insanların yaşam hakkı ile ilgili, din ve vicdan hürriyeti ile ilgili ayrıca serbest teşebbüsüyle ilgili üç temel hak ifade etmişlerdi. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun da on iki temel ilkesi bulunmakta. Bu haklar, yaşama hakkı, hürriyet hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, İşkence ve kötü muamelenin yasak olması, Özel hayatın dokunulmazlığı, eşitlik, adalet, sosyal güvenlik hakkı, çocuk hakları, mülkiyet hakkı, aile kurma hakkı, eğitim hakkı gibi on iki temel hak üzerinde Türkiye genelinde bu haklardan mahrum olan, bu hakları engellenen insanların hak ve hukukunu koruma amacıyla kurulmuş ve Cumhurbaşkanımıza bağlı olarak çalışan özerk bir kuruluş. Gelişen dünya çerçevesi içerisinde bunların bir formatlanması önemli bir gelişmedir. Bu anlamda da ülkemizde böyle bir kurumun kurulmuş olması Türkiye’deki insan haklarının korunması noktasında önemli görevler üstlendiklerini ve yaptıklarını düşünüyorum. Beşinci istişare kurulu toplantısının Malatya’da yapılıyor olmasından dolayı da Alişan beye ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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