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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamu, üniversite ve sanayi iş birliği arttırılacak

İHA

Kamu, üniversite ve sanayi iş birliği arttırılacak

Malatya’da düzenlenen KamuÜniversiteSanayi İş birliği (KÜSİ) Planlama ve İstişare Toplantısı’nda, kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin daha da arttırılmasına karar verildi.
2. OSB’de Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, üniversite temsilcileri, kurum müdürleri, OSB yönetim kurulu üyeleri ve sanayici iş adamları katıldı.
Vali Aydın Baruş toplantıda yaptığı konuşmada, toplantının amacının, Malatya’nın sanayisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek olduğunu ifade etti. Baruş, bu çerçevede kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği içerisinde çözümler üretilmeye devam edileceğini belirterek, KamuÜniversiteSanayi İşbirliği (KÜSİ) ile Türkiye’ye ivme kazandıracak, ciddi katkılar sağlayacak bir işbirliği zemini olduğunu vurguladı.
Toplantıda, kurumlar tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. Kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yapılan ve bundan yapılacak çalışmalar görüşüldü. İlgili konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
Toplantı sonunda, kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin daha da arttırılmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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