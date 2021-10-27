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El yapımı halıya en büyük talep Amerika’dan Dokuma tezgahlarında işlenen halılar ihraç ediliyor Malatya’dan dünyaya halı ihracatı

İHA

El yapımı halıya en büyük talep Amerika’dan Dokuma tezgahlarında işlenen halılar ihraç ediliyor Malatya’dan dünyaya halı ihracatı

Malatyalı girişimci Şerafettin Yamanca, iplikten boyaya, üretim aşamasına kadar her şeyiyle kendi ürettiği halı ve kilimleri birçok ülkeye ihraç ediyor.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Şerafettin Yamanca, 38 yıldır evinin bahçesinde kurduğu atölyede kilim ve halı üretimi yapıyor. İplikten boyaya tüm hammaddeyi kendisi üreten Yamanca, bu şekilde ürettiği halı ve kilimleri ABD, Almanya ve Japonya'ya ihraç ediyor. Dokuma tezgahlarında işlenen el yapımı halı ve kilimler talebe yetişemiyor. Yurt dışında ilgi gören halı ve kilimlerin en fazla talep gördüğü ülkelerin başında ise Amerika geliyor.
Koyun yününden iplik yapılarak, bu iplikler kendi ürettikleri kök boyayla renklendirildikten sonra dokuma tezgahlarında müşterinin istediği şekle göre dokunup yurt dışına gönderiliyor.
Yaklaşık 38 yıldır halıcılıkla uğraştığını belirten Şerafettin Yamanca, “1983’den beri halı ile uğraşıyoruz. Önce İstanbul’da halı tamircilik işiyle başladık. Daha sonra bir imalat girişimiz oldu ve 1987’de imalata başladık. Hala imalatla geçimimizi sağlıyoruz” dedi.
İplikten boyaya kadar kendi ürettikleri ürünlerle üretim yaptıklarını ifade eden Yamanca, “Biz koyunun sırtında yününü alıyoruz. Yıkıyoruz, tarayıp, eğirterek daha sonra kendi küçük boyahanemizde boyatarak bunu köylerde halı dokuyan kızlarımıza götürüyoruz. Desenleri ve ölçüleri veriyoruz. Orada dokunuyor geliyor. Burada yıkamasını, tıraşını, tesviyesini daha sonra müşterilerimize fotoğraf gönderiyoruz. Beğendiklerin fotoğrafları burada işleyip direk ihraç ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Halı yapımının maliyeti yüksek olduğu için her şeyi kendimiz yapıyoruz”
Maliyeti düşürmek için halıyla ilgili her şeyi kendi imkanlarıyla yaptıklarını vurgulayan Yamanca, “Bir teşkilatımız var bütün her şeyiyle biz yapıyoruz. Entegre bir tesis dışarda yaptırmak zor. Maliyetli oluyor ama her şeyi kendiniz yaparsanız hem biraz maliyetini düşürmüş olursunuz hem de ne yaptığınızı bilirsiniz. O yüzden her şeyi kendimiz yapıyoruz. Dışarıyla herhangi bir şeyimiz olmuyor. Kök boyayı kendimizi yapıyoruz. Yüzde 80 kök boya yapıyoruz. Yüzde 20 gibi kök boya değildir. Ama çoğunlukla her rengi kendimiz yaptığımız için kök boya yapıyoruz. Tabi bunu müşterilerimiz istiyor. Onun için maliyeti farklı biraz maliyetli oluyor. Ama genelde kök boya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Avrupa’da her ülkede müşterilerimiz var”
Yamanca, yurt içine satışlarının olmadığını yapılan her ürününün yurt dışında alıcı bulduğunu ve böylelikle ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını belirterek, “Genelde bizim ihracata yönelik, yurt dışı, yurt içinde pek satışımız yok. Yıllık olarak genelde yurt dışında müşterimiz var. Onlara siparişler oluyor. Genelde onlara dokuyoruz. En çok Amerika, Japonya, Almanya, diğer ülkelerde var. Avrupa’da her ülkede müşterilerimiz var. Oralara da veriyoruz. Ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Yıllık 2 bin 500 3 bin metrekare ihraç ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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