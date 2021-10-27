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Malatya'da tandır ekmeği ile analı-kızlı köftesine coğrafi işaret tescil belgesi Çınar: “Doğu Anadolu’da en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan yerel yönetimiz”

İHA

Malatya'da tandır ekmeği ile analı-kızlı köftesine coğrafi işaret tescil belgesi Çınar: “Doğu Anadolu’da en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan yerel yönetimiz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya'nın yöresel yemeklerden tandır ekmeği ve analı kızlı kaföstesine tescil aldıklarını hatırlatarak, "Bölgemizde en fazla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan yerel yönetim olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın girişimleri neticesinde Yeşilyurt Kent Konseyinde kurulan Gastronomi Çalışma Grubunun yürüttüğü çalışmalar neticesinde Malatya’nın zengin yemek kültüründe yer alan yöresel lezzetler teker teker Coğrafi İşaret Tescil Belgelerine kavuşuyor. Malatya ve Yeşilyurt’un geleneksel sofra kültüründe yer alan yemek, tatlı ve meyvelerin coğrafi işaret belgesiyle koruma altına almaya devam eden Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyinin işbirliğiyle gerçekleşen çalışmalar neticesinde; Malatya Tandır Ekmeği ile Malatya AnalıKızlı Köftesi de Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almaya hak kazandı.
Malatya Tandır Ekmeği ile Malatya AnalıKızlı Köftesinin Coğrafi İşaret Tescil Belgeleri, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teslim edildi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’da Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan 16 yöresel lezzetin 6’sının Yeşilyurt’ta olduğunu ifade ederken, Yeşilyurt Kent Konseyiyle ortaklaşa yürüttükleri çalışmaların ardından Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan yerel yönetimler arasında ilk sırada yer aldıklarını söyledi.
Malatya Tandır Ekmeği ile Malatya AnalıKızlı Köftesinin Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuşmasının sevincini yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’nın yöresel lezzetlerinin koruma altına alınması sürecinde desteklerini esirgemeyen Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’a teşekkürlerini sundu.
Başkan Çınar, Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan yerel yönetim olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Malatya ve Yeşilyurt’un zengin yemek menüsünde yer alan yöresel lezzetlerin teker teker Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuştuğunu vurgulayan Çınar, “ Bugün Ankara’da ziyaret ettiğimiz Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından takdim edilen Malatya Tandır Ekmeği ile Malatya AnalıKızlı Köftesinin Coğrafi İşaret Tescil Belgesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. En son ziyaretimizde Malatya İçli Köfte ile Banazı Karası Üzümümüzün tescil belgelerini almıştık, bugünde iki yöresel lezzetimizin tescil belgelerini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak zengin yemek kültürümüzde yer alan yemeklerimiz, tatlılarımız ve meyvelerimizin koruma altına alınması, Malatya markasıyla dünyanın dört bir tarafına ulaşması ve gelecek kuşaklara taşınması için başarılı çalışmaların altına imza atmaya devam ediyoruz. Yeşilyurt Kent Konseyimiz bünyesinde kurulan Gastronomi Çalışma Grubumuzun titiz çalışmaları neticesinde bugüne kadar Dalbastı Kirazımız, Kiraz Yaprağı Sarma Köftemiz, Banazı Karası Üzümümüz ve Malatya İçli Köfte yemeğimizden sonra bugünde Malatya Tandır Ekmeği ve Malatya AnalıKızlı Köftemizin de Coğrafi
İşaret Tescil Belgesine kavuştu. Malatya’da tescil belgesi alan 16 üründen 6’sının Yeşilyurt’ta olması bizim adımıza gurur vesilesidir. Son aldığımız tescil belgelerinden sonra Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan yerel yönetimler arasında ilk sıraya yerleştik. Her alanda olduğu gibi yöresel lezzetlerimizin de hak ettiği değere kavuşması için yaptığımız çalışmalarda da bölgemizde öne çıkan bir yerel yönetim olduk. Şu anda tescil sürecinde olan diğer ürünlerimizin de coğrafi işaret tescil belgelerine kavuşması içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Malatya ve Yeşilyurt’umuzun yöresel lezzetlerinin hak ettiği değere kavuşması açısından yürüttüğümüz çalışmalarda emeği ve katkısı olan herkese şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum“ diye konuştu.
Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, Oğuz Özcan ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Oktay Özevren ile birlikte ziyaret ettiği Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’a misafirperverliği için teşekkürlerini sundu.

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