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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica: Türkiye ligi çok zor bir lig

DHA

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica: Türkiye ligi çok zor bir lig


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)ÖZNUR Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türkiye liginin çok zor bir lig olduğunu belirterek, "Bunu kendi ülkemde de konuştuğum zaman söylüyorum. Ayrıca bu lig fazla sabır gösterilebilen bir lig değil. Eğer 4-5 maç işler iyi gitmiyorsa hemen hoca değişikliğine gidiliyor. Bu tabii ki iyi bir şey değil" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 10'uncu haftasında sahasında Altay'ı 2-1 mağlup ederek, ligde 4'üncü galibiyetini aldı. Sarı-siyahlı ekip, ligin 11'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti. 
'MİNİMUM 1 PUAN ALMAMIZ GEREKİYOR'
İdman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Altay maçında galip geldikleri için mutlu olduklarını ve artık o maçı unuttuklarını belirterek, "Şimdi sırada Kasımpaşa maçı var. Ben ve ekibim kazandığımız müsabakalardaki aynı duyguyu futbolculara vermek için çalışıyoruz. Bütün hocaların düşünceleri aynıdır. Benimde öyle çok maç kazanıp az maç kaybetmek. İstanbul´a Kasımpaşa karşısında mücadele etmek için gidiyoruz. Maçı kaybetmememiz çok önemli. Minimum 1 puan almamız gerekiyor. Tabi bu şu anlama gelmiyor; takımımı hiçbir zaman beraberlik elde etmesi için hazırlamam. Zaten beraberliğe hazırlanırsanız bu maçı kaybedersiniz. Biz oraya maçı almaya gidiyoruz. Mücadele vermeye gidiyoruz. Hedefimiz galibiyet" dedi.
"BU ÖZGÜVENLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"
Rumen çalıştırıcı, buraya geldiğinde çok iyi bir oyuncu grubuyla karşılaştığını ifade ederek, "Bir aile olmaya çalıştık. Sadece benim ekibim ve futbolcular değil, kulüp çalışanları da dâhil. Ayrıca buna taraftarlar da dahil. İyi bir aile olmaya çalıştık. Kaliteli bir iş yaratmaya çalışıyoruz. Eğer bir gemide aynı yöne doğru hareket ediyorsanız başarı gelir. Farklı yönlere doğru hareket edenler olursa hiçbir başarı gelmez. Büyük takımlar da maç kaybedebiliyor. Dünyanın en iyi takımları bile kaybedebiliyor. Ama umarım bu bizim için yakın zamanda geçerli olmayacak. Bunun üzerine çalışacağız. Taraftarlara, futbolculara ve çalışanlara güven aşılamaya çalışıyoruz. Bu özgüvenle yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
'EN İYİ KONUMDA BİTİREBİLMEK İÇİN SÖZ VERDİK'
Türkiye liginin çok zor bir lig olduğunu kaydeden Sumudica, "Bunu kendi ülkemde de konuştuğum zaman söylüyorum. Ayrıca bu lig fazla sabır gösterilebilen bir lig değil. Eğer 4-5 maç işler iyi gitmiyorsa hemen hoca değişikliğine gidiliyor. Bu tabi ki iyi bir şey değil. Malatyaspor´a geldiğim zaman söz verdiğim şeyler var. İyi sonuçlar almak istiyorum. Ben Malatya kümede kalma mücadelesi vermek için gelmedim. Üst üste maçlar kazanarak ligi en iyi konumda bitirebilmek için söz verdik. Umarım bunu hep beraber başaracağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İdmandan görüntüler
Teknik Direktör Marius Sumudica'nın açıklamaları
Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-10-27 15:52:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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