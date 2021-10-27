Fendoğlu, Arslantepe arkeoloji müzesinin yatırım programına alınmasını talep etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda söz alarak Arslantepe'nin tanıtımı için kaynak oluşturulmasını, yeni Arslantepe Arkeoloji Müzesi projesinin yatırım programına alınmasını talep etti.

Fendoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Arslantepe arkeoloji müzesi konusunu gündeme getirdi. Fendoğlu, “Anadolu topraklarının zengin tarihî kültürünü yansıtan, ilk şehir devletinin kurulmasında sahne olan Malatya'mızda Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının sevincini ülke olarak yaşıyoruz. Bununla birlikte, Arslantepe Höyüğü çevresindeki kamulaştırmaların bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Malatya Arslantepe Turizm Çalıştayı'nın gerçekleştirilmesini, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen fuarlarda Arslantepe'nin tanıtımı için kaynak oluşturulmasını, yeni Arslantepe Arkeoloji Müzesi projesinin yatırım programına alınmasını Kültür ve Turizm Bakanımızdan talep ederim” şeklinde konuştu.

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