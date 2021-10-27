Başkan Gürkan meydana indi Cumhuriyet meydanındaki binaların yıkım çalışmaları devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kente kazandırılan yeni meydan alanındaki yıkım çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Malatya’ya meydan alanı olarak kazandırılan alandaki binaların yıkım çalışmalarını denetledi. Devam eden çalışmalarda son durumu yerinde gören Gürkan, kenti Türkiye’nin örnek illerinden biri haline getirmek için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydetti. Kente nezih bir meydan kazandırmak istediklerini belirten Gürkan, “ Cumhuriyet Meydanı çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İlimizde resmi törenlerin yapıldığı tek alan olan anıt önünde, törenler sırasında ulaşımda büyük sıkıntılar yaşanmaktaydı. Malatya’da trafiğin önemli ölçüde inkıtaaya uğradığı bir yapı formatından özellikle Cumhuriyet Meydanı olarak planladığımız alanda bulunan binaların kaldırılarak altının sığınak ve otopark olması ve üst kısmında güzel bir meydan düzenlemesi yapılarak törenlerin bundan sonraki süreçte yeni meydanda yapılması noktasında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yıkım çalışmaları ve akabinde enkazın alandan kaldırılma süreci inşallah kısa zamanda bitirilir. Enkaz çalışmalarının sonrasında sığınak ve otopark çalışmalarına başlanacak. Çalışmalarımız neticesinde inşallah önümüzdeki yılın 19 Mayıs tarihine bir aksilik olmazsa meydanımızı yetiştirmeye çalışacağız. Çalışmalarımızın Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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