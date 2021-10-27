MGTC’de basın konuşuldu Aydın, “ Gazetecilerin sorunlarına çözüm aramak için mücadele edeceğiz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Gazeteciler Federasyonu genel seçiminde Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti(MGTC) Başkanı Mehmet Aydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MGTC Başkanı Mehmet Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz bu göreve geldik. Basının sorunu çok. Dün çok çalışıyorduk. Bugün daha çok çalışacağız. Basının sorunları biraz da kendi içinde olan bir şey. Biz sorunları biraz siyasete, yönetenlere atıyoruz. Ama biraz aynaya kendimiz bakmamız lazım. Kendi sorunlarımızı önce içimizde çözmemiz lazım. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Gazetecilerin sorunlarıyla çözüm aramaya mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

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