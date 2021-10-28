Başkan Güder’den 29 Ekim mesajı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, milletçe gerçekleştirilen milli mücadelenin sonunda kurulan Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü büyük bir mutlulukla karşıladıklarını kaydetti. Başkan Güder, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘benim en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlamanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Büyük bir gururla kutladığımız Cumhuriyetimiz 98 yıllık tarihiyle bizlere, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden dirilişini ve bu topraklar üzerinde söylenecek sözlerinin bitmediğini göstermiştir. Büyük bir özveri, umut ve heyecanla kurulan Cumhuriyetimizi, şehitlerimizin ve gazilerimizin kutsal bir emaneti olarak bizden önceki nesillerden devraldık. Aziz milletimizin bu kutsal emanetini daha da yücelterek, daha da büyüterek, standartlarını daha da yükselterek bizden sonraki nesillere iftihar edeceğimiz bir miras devretmenin gayreti ve sorumluluğu içindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Aziz milletimizin neleri başarabileceğini görmek isteyen varsa, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna iyi baksın" ifadelerine de yer veren Güder"in mesajında, "Yeryüzünde hiçbir millet, vatanına ve bayrağına, istiklal ve istikbaline aziz milletimiz kadar sevdalanmamıştır. Ve yine yeryüzünde hiçbir millet, vatanı için can vermeyi canına minnet saymamıştır. Aziz milletimizin neleri başarabileceğini görmek isteyen varsa, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna iyi baksın. Bizim için Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değildir. Cumhuriyet demek; vatanını, bayrağını, milletini, bağımsızlık ve hürriyetini aynı zamanda canından aziz bilmektir. Ve böyle bir tarifin yakıştığı tek ülke ise, kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bu düşüncelerle ülkemizin gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, vatan savunması ve bölünmez bütünlüğü için görevleri başında kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 98'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" denildi.

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