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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karim Hafez: "Hiçbir maç Süper Lig’de kolay değil"

İHA

Karim Hafez: "Hiçbir maç Süper Lig’de kolay değil"

Yeni Malatyaspor’un Mısırlı futbolcusu Karim Hafez, Süper Lig’de hiçbir maçın kolay olmadığını söyleyerek “Zoru başaracağız” dedi.
Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk olacak Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Marius Sumudica gözetiminde hazırlıklar sürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri'nde günde çift idmanla gerçekleşen hazırlıklarda, futbolcular bu haftada deplasmanda galip gelip art arda 3’üncü galibiyete imza atmak istiyor.
Sarısiyahlıların Mısırlı sol bek oyuncusu Karim Hafez, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teknik Direktör Sumudica ile birlikte takımda her şeyin değiştiğini belirten Hafez, “Takım hocanın anlattıklarını kabul ediyor, anlıyor. Aynı zamanda takım da iyi çalışıyor. Çünkü 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından çıkışa geçmemiz gerekiyordu. Taraftarlarımızda bizden bunu bekliyordu, bizde bunu başardığımızı düşünüyoruz” dedi.
Takımda şuan atmosferin de çok güzel olduğunu belirten Hafez, “Hocamız bizi çok iyi hazırlıyor, anlattıkları şey çok basit ama futbolun detayları. Biz bunu sahada iyi uyguladığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra da galibiyet serisinin geleceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Bir basın mensubunun bu hafta karşılaşacakları Kasımpaşa’nın da zor günler yaşadığını ve teknik direktörleri ile yollarını ayırdığını sorması üzerine Karim Hafez, “Zor günler geçiriyor olabilirler, bizde bu günleri yaşadık. Ama biz orada elimizden geleni yapacağız. Sadece kendi başarılımıza odaklanıp, kazanmak için hazırlanıyoruz. Hiçbir maç kolay değil Süper Lig’de, biz zoru başaracağız” diye konuştu.

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