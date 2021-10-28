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Başkan Gürkan, sanayi esnaf temsilcileriyle bir araya geldi Gürkan: “Mevcut sanayi siteleri fiziki yapı itibariyle elverişli bir yapı formatında değiller”

İHA

Başkan Gürkan, sanayi esnaf temsilcileriyle bir araya geldi Gürkan: “Mevcut sanayi siteleri fiziki yapı itibariyle elverişli bir yapı formatında değiller”

Özmalatyalılar Yapı Kooperatifi, Malatya İhtisas Yapı Kooperatifi, Malatya Ağaç Sanatkarları Odası ve Malatya Mobilyacılar Esnaf Odası başkanları Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.
Yeni yapılacak olan sanayi sitesi çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulunmak için Başkan Gürkan’ı makamında ziyaret eden oda başkanları, yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Genel Sekreter Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcı Latif Okyay ve ilgili daire başkanları ve şube müdürleri de yer aldı. Ziyaret sırasında bazı bilgiler veren Özmalatyalılar Yapı Kooperatifi Başkanı Şemsettin Alkan, “Yeni yapılacak olan sanayi sitesi için başkanımızla bir araya geldik. Başkanımıza bizlerle bir araya geldiği için teşekkür ediyoruz. Özsan Sanayi Sitesi esnafları olarak uzun süre arsa arayışları neticesinde arsa konusu çözüme kavuştu. Yeni kurulacak olan sanayi sitesinin inşaatının yapılıp bitirilmesi tek arzumuz” dedi. Sanayi sitelerinin yeni modern bir yapıya kavuşması için gayret sarf eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür eden Özsan Sanayi Sitesi İkinci Başkanı Dilaver Ekinci ise “Malatya’nın hak ettiği yaşam tarzıyla seçkinlerin şehri olabilmesi açısından sanayisinin de gerçekten seçkin bir hale gelmesi lazım. Şehrin içerisinde kalmış olan sanayi sitelerinin şehrin dışına çıkarılmasıyla ilgili kanun hükmündeki kararnamenin çıkmasıyla 1 Temmuz 2017 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasından sonra yürürlüğe giren kararname çerçevesinde şehrin içinde kalan sanayi sitelerinin şehrin dışında uygun bir yere taşınması gerekiyor. Bu konuda gerek Özsan Sanayi Sitesi olarak diğer kooperatiflerimiz olarak toplam dört kooperatifimiz var bu konuyla alakalı. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın önderliğinde arsa bulunması ve uygun koşullarla oraya taşınılabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalara önderlik eden siyasilerimize ve özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ediyoruz. Altay Kışlası içerisindeki arsanın en kısa süre içerisinde belediyemizin planlamış olduğu şekliyle sektörlere göre kümelenmiş olarak, birbirlerinden ayrı, birbirlerine zarar vermeyen sektörlerin bloklar ve siteler haline farklı farklı yerlerde oluşmasıyla planlanıyor. Alt yapısının en az yüz senelik bir planlamayla ihtiyaçlarını görecek şekle gelmesi için yapılan çalışmada bizleri kabul ettiği ve görüşlerimizi aldığı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Umuyorum ki 4 kooperatifimizin birlikte hareketiyle Organize Sanayi Bölgemizi destekleyen bir şekilde küçük sanayi sitemizin en güzel yapıyla Türkiye’de örnek gösterilen sanayi sitelerinden daha iyi bir şekilde faaliyete başlamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Değişen dünya koşulları içerisinde Malatya’nın modern ve çağdaş bir şehir hüviyetine kavuşması noktasında yoğun çalışmalar yaptıklarını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “Göreve geldiğimiz günden itibaren gerek sanayi esnafımız olsun gerek diğer sektörel bazdaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çerçeve içerisinde Fidancılar Sitesi, Buğday Pazarı Sitesi ve Şire Pazarı Sitesinin çalışmaları başladı, ihaleleri yapıldı, plan ve projeleri onaylandı ve süreç şu anda ilgili müellif firmalar tarafından yapılıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Şire Pazarı ve Buğday Pazarı bitirilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Fidancılar Sitesi bitti zaten. Bu çalışmaların sesinin duyulması bile kayısı fiyatının 60 liraya kadar yükselmesine etki etti. Göreve geldiğimizde kayısının 5 milyar dolar ürettiğini sadece bizim bunun 250 milyon dolarını aldığımızı ifade ettik ve en az 2 milyar dolarının Malatya’da kalması noktasındaki çalışmalarımızı ifade ettik. Malatya tarihinin en yüksek kayısı fiyatı olan 60 liraya kayısının çıkması Malatya çiftçisi ve esnafı açısından önemlidir. Buğday Pazarı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte buğday, arpa ve diğer hayvanların yem için kullandığı ürünlerle ilgili önemli bir gelişme sağlanacaktır. En önemli olanlardan biri de orta ölçekli sanayi siteleridir. Yapımı yaklaşık 50 yıla dayanan sanayi siteleri. Bu siteler, mevcut şartlarda ihtiyaçlara gerek fiziki yapı itibariyle gerek ulaşım arterleri itibariyle ve gerek lokasyon itibariyle elverişli bir yapı formatında değiller. Bu anlamda göreve geldiğimizde yeni bir sanayi sitesinin arsa ihdası noktasında Bakanlar Kurulunda katıldığımız bir toplantıda Altay Kışlasının, yanında bulunan mera kısmının ve doğu kısmında bulunan Bulgurlu Mahallemizdeki Büyükşehir Belediyemize tahsis edilmesi konusunda yoğun bir çalışma içerisine girdik. Bulgurlu Mahallemizde bin 100 dönüm bir alan belediyemize ihdas edildi. Bazı sektörlerimizin taşınması konusunda arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Diğer taraftan Altay Kışlasından aldığımız bin 100 dönüm ve bin 700 dönümde meradan almamızla birlikte bunun karşılığında Milli Savunma Bakanlığı’na Altay Kışlası içerisinde bulunan kışlanın yapılması taahhüdümüz içerisinde o taahhütlerimizi yerine getirdik. Şu anda kışlalar ilgili kuruma teslim edildi. Sanayi sitemizle ilgili arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları devam ediyor ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla da ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
Katılımcı belediyecilik ilkesi doğrultusunda yapılan projelerde paydaşlarla bir araya geldiklerini dile getiren Başkan Gürkan, “Bundan sonraki süreçte gerek kooperatiflerimiz, küçük orta ölçekli sanayicilerimizle yapacağımız geniş spektrumlu toplantılarda ihtiyaçlar hiyerarşisi belirlenecek ve bu belirlenme süreci içerisinde oluşturulacak ihtiyaçlar hiyerarşisine uygun projeler gerçekleştirilecek. Projelerde uygun görülen ve onaylanan projeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla, paydaşlarımız olan kooperatiflerle birlikte değerlendirildikten hemen sonra yapılması noktasında ihaleye çıkıp inşaatla ilgili gerekli çalışmaları başlatacağız. Nasıl ki Şire Pazarı, Buğday Pazarı ve Fidancılar Sitesiyle ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde neticeye müessir olmuşsa inşallah sanayici esnafımızın rahatlaması açısından, onların ihtiyaçlarına uygun dükkân ve iş yeri yapılması noktasında arkadaşlarımızla yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmalar baharla birlikte daha somut bir hüviyete bürünecektir diyorum. Biz bu çalışmaları yaparken de katılımcı belediyeciliğin temel ilkesi olan paydaşlarla birlikte bunun organize edilmesi ve bunun planlanması noktasındaki gösterdiğimiz hassasiyeti her konuda olduğu gibi bu konuda da göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Sanayicilerimizin bu konuda göstermiş olduğu duyarlılıktan ve heyecandan dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken hiçbir şekilde kimseye spekülasyon olacak ifadeleri de vermememiz gerekir. Yasal temeller üzerinde açık, şeffaf ve berrak bir şekilde bu işin yürütülmesi konusunda ilgili arkadaşlarımız ve paydaşlarımızla birlikte gereği yapılacak. Bu konuda takdir edilirse belirli bir süreç aşaması var. Bu aşamaları gerçekleştirdikten sonra inşaat faaliyetlerine başlanılacak. Malatya hızlı bir şekilde değişim ve dönüşüm içerisinde. Malatya tarihinin toplam yatırımlarından fazla bu dönem itibariyle hemşerilerimizle tanıştırılmaktadır. Çalışmalarımızın Malatya’mıza ve Malatya esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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