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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özcan’dan 29 Ekim mesajı

İHA

Başkan Özcan’dan 29 Ekim mesajı

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayarak, cumhuriyetin kazanımlarının önemine dikkat çekti.
MTB Başkanı Ramazan Özcan, Milli Mücadele'de kahramanca direniş sergileyerek zafere ulaşan Türk Milleti'nin en değerli kazanımının Cumhuriyet olduğunu belirterek "Cumhuriyet'in ilanı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri, Cumhuriyet değerleri güçlü geleceğimizin teminatıdır" dedi. Özcan, Cumhuriyetin ilanı ile millet iradesinin hakim kılındığını ve modern Türkiye’ye giden yolun açıldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:
“Aziz milletimizin tarihte eşi benzeri olmayan bir şahlanış ve büyük fedakârlıklarla kurduğu Cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkaracak olan Cumhuriyet değerleridir. Bu aziz topraklarda bir ve beraber, kardeşçe yaşayacağımızın, demokrasiye sarılacağımızın ve esas hedefimizin uygarlık yarışında en öne geçmek olduğunun ilanıdır. Kurtuluş Savaşı’nın ardından imkânsızlıklar içinde, büyük bir inanç ve vizyon eseri olarak kurulan Cumhuriyet’i bizden sonraki nesiller de aynı hassasiyet ve özenle koruyacaktır. Tarihte eşine az rastlanır bir destanla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, o günden bu yana vizyonunu geliştirerek emin adımlarla geleceğe yürümekte ve muasır medeniyeti yakalamış modern ve büyük Türkiye ideali yolunda hedeflerini gerçekleştirmektedir. Binlerce yıla uzanan köklü devlet geleneğimiz, her geçen gün daha da güçlenen demokrasimiz, temelinde insani değerler olan hassasiyetlerimiz ile sadece ülkemize değil aynı zamanda bölgemize ve tüm dünyaya da umut olmaya devam ediyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmadan, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız."
Özcan, “Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır. Bizlere düşen de yeni yatırımlarla, üretimle, ticaretle, ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Tüm gücümüzle bunun için çalıştığımızın bilinmesini ister, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz emaneti Cumhuriyet’imizi ve vatanımızı canımız pahasına koruyup, ileriye taşıyacağımıza dair sözümüzü hatırlatmak isterim.
Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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