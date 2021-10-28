Çocuklara kültürel miras bilinci gezisi

Malatya’da öğrencilere tarihi ve kültürel yerlere gezi düzenlenip, çocukların kültürel miras bilincini küçük yaşlarda öğrenme ve kavramaları sağlanıyor.

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro tarafından 20212022 eğitim öğretim yılında yürütülmeye başlanan “Tarhunza ile Sanatın Yolunda Projesi” kapsamında öğrencilere, tarihi ve kültürel yerleri ziyaret gerçekleştiriliyor. Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı seçilen ilkokul 4. sınıf öğrencilerine ve ortaokul öğrencilerine yönelik, UNESCO dünya mirası listesine eklenen Arslantepe Höyüğü, Malatya yerel hayatının tanıtıldığı Poyraz Konağı ve Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’na Mayıs ayının son haftasına kadar gezi düzenlenecek.

Program kapsamında öğrenciler son olarak Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda çeşitli sanatsal atölyelerde, müzik, resim, şiir ve drama gibi etkinlikleri inceledi.

Düzenlenen gezilerde, eğitici etkinliklerin yanı sıra, çocukların kültürel miras bilincini küçük yaşlarda öğrenmeleri amaçlanıyor. Ayrıca, çocukların tarihi eserleri tanıma ve koruma bilinçlerinin geliştirilmesi de hedefler arasında yer alıyor.

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