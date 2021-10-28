Genç MÜSİAD Malatya üyeleri, e-ticaret programında buluştu

Genç MÜSİAD Malatya üyeleri, eticaret programında buluşarak, eticaretin önemi ve gerekliliği konusunda aydınlatıldı.
Genç MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Abdulkadir Tutan, HepsiBurada Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Fethi Dalkılıç, gerçekleştirilen programda Genç MÜSİAD üyelerine eticaret konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.
Çağın gerektirdiği girişimci ruha sahip, ilkelerinden taviz vermeden gelişmeyi hedefleyen genç iş adamlarına eticaretin önemi ve gerekliliği anlatıldı. Konuşmacılar, özellikle günümüzde eticaretin hızla yayıldığı ve pandemi koşullarının getirdiği noktada toplumu ve Genç MÜSİAD üyelerini, bu tür etkinliklerin eticarete bir adım daha yaklaştırdığını vurguladılar.
HepsiBurada Bölge Müdürlüğü, tecrübe paylaşımı programına katılan Genç MÜSİAD üyelerine bin TL’lik reklam desteği vereceğini açıkladı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.