Genç MÜSİAD Malatya üyeleri, e-ticaret programında buluştu

Genç MÜSİAD Malatya üyeleri, eticaret programında buluşarak, eticaretin önemi ve gerekliliği konusunda aydınlatıldı.

Genç MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Abdulkadir Tutan, HepsiBurada Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Fethi Dalkılıç, gerçekleştirilen programda Genç MÜSİAD üyelerine eticaret konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Çağın gerektirdiği girişimci ruha sahip, ilkelerinden taviz vermeden gelişmeyi hedefleyen genç iş adamlarına eticaretin önemi ve gerekliliği anlatıldı. Konuşmacılar, özellikle günümüzde eticaretin hızla yayıldığı ve pandemi koşullarının getirdiği noktada toplumu ve Genç MÜSİAD üyelerini, bu tür etkinliklerin eticarete bir adım daha yaklaştırdığını vurguladılar.

HepsiBurada Bölge Müdürlüğü, tecrübe paylaşımı programına katılan Genç MÜSİAD üyelerine bin TL’lik reklam desteği vereceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.