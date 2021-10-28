Malatya'da 29 Ekim coşkusu

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Malatya Park AVM'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından konser düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 2. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu tarafından AVM'de konser verildi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği bando konserinde birbirinden güzel eserleri seslendiren bando dinleyenlerden büyük alkış aldı.

Malatya Park fuaye alanında gerçekleştirilen konserde, 2. Ordu Bando Bölge Komutanlığı tarafından marş ve Türk sanat müziği parçaları çalındı. Vatandaşlar, keyifli konseri büyük bir ilgiyle izlerken, bazı vatandaşlar bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.

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