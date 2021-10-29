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13'üncü Uluslararası Kısa Film Festivali dolu dolu geçti Arzu Yanardağ'dan "Türk Sinema Sektöründe Kadın Oyuncu Olmak" söyleşisi Oyuncu Arzu Yanardağ’dan şiddet tepkisi Arzu Yanardağ: "Sansür uygulaması taraftarı değilim"

İHA

13'üncü Uluslararası Kısa Film Festivali dolu dolu geçti Arzu Yanardağ'dan "Türk Sinema Sektöründe Kadın Oyuncu Olmak" söyleşisi Oyuncu Arzu Yanardağ’dan şiddet tepkisi Arzu Yanardağ: "Sansür uygulaması taraftarı değilim"

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Sinema Topluluğu tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen İnönü Üniversitesi 13'üncü Uluslararası Kısa Film Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.
İnönü Üniversitesinde 3 gün süren 13'üncü Uluslararası Kısa Film Festivali etkinliklerin son gününde Oyuncu Arzu Yanardağ’ın konuşmacı olarak katıldığı “Türk Sinema Sektöründe Kadın Oyuncu Olmak” konulu söyleşi düzenlendi. İletişim Fakültesi B20 numaralı salonda gerçekleştirilen söyleşide Arzu Yanardağ, Türk sinema sektöründe kadın oyuncu olmayla ilgili, “Kadın olmak sadece sinema sektöründe değil bütün sektörlerde hatta dünyanın her yerinde çok zor. Biz maalesef erkek egemen toplumlarda yaşıyoruz. Ülkemiz ve birçok ülkede de bu şekilde. Bu da gerçekten kadının kendi kimliğini ortaya çıkartmak için bir savaş vermesine sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Arzu Yanardağ’ın şiddet tepkisi
Sansür uygulamasına karşı olduğunu belirten Arzu Yanardağ, şiddeti özendirici içeriklerin televizyonlarda yer almaması gerektiğini vurguladı. Yanardağ, “Video içeriklerinde sansür uygulanması taraftarı değilim. Çünkü özgür bir platform. Ama ulusal bir televizyon kanalında yayınlanıyorsa, gerçekten bu kadına şiddetin, hayvana şiddetin bu kadar konu edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar ‘biz şiddete karşıyız ve o yüzden bu işi yapıyoruz’ deseler de mutlaka bir özendiriciliği olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.
Proje seçimi konusunda dikkat ettiği kriterlere de değinen Yanardağ, şiddeti özendiren, politik olan ve hayvanlara zarar veren projeleri kabul etmediğini söyledi.
Arzu Yanardağ söyleşinin sonunda, oyunculuk yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulunarak iyi bir oyuncunun hem yetenekli hem de yetenekten öte çalışkan olması gerektiğini kaydetti.

“İştiyak” Filmi izleyicilerden yoğun ilgi gördü
İnönü Üniversitesi 13'üncü Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğr. Gör. Dr. Ersin Aycan’ın “İştiyak” isimli kısa filminin gösterimi de son gün gerçekleştirildi.
Yaşanmış gerçek bir hikâyeden esinlenerek hazırlanan ve toplumsal cinsiyeti konu alan kısa film izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.
Film gösteriminin ardından filmin yönetmeni Öğr. Gör. Dr. Ersin Aycan ve Oyuncu Betül Balalan izleyicilerin sorularını cevapladı. Arapça kökenli bir kelime olan 'iştiyak’ın özlem duyulan şey anlamına geldiğini belirten Dr. Aycan, toplumsal cinsiyet üzerine film çekmeye devam edeceğini söyledi.

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