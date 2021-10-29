Kuyumcular 31 Aralık'a kadar yetki belgesi alacak

Kuyumculuk mesleğinde yeni dönemde artık sadece yetki belgesi olan işletmeler altın ticareti yapabilecek. Yetki belgesi için ustalık şartı aranan işletmelerin belgelerini 31 Aralık'a kadar alması gerekiyor.

Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Malatya’da 1 Nolu Kuyumcu Yetki Belgesini Malatya Kuyumcular Odası Başkanı Murat Özhüsrev’e verdi.

Malatya Kuyumcular Odası Başkanı Murat Özhüsrev, altın ticaretinin güvenli bir ortamda yapılması, meslekte nitelikli insan kaynağının artırılması hedeflendiği yetki belgesi ile ilgili uygulamanın hayata geçirildiğini belirterek, “Kuyumcu yetki belgesi için son başvuru tarihi 31 Aralık 2021 olarak açıklanmıştı. Malatya’da kuyumcu esnafımız bu konuda hazırlıklarını yaptı. Ticaret İl Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde süreci yürütüyoruz. Yetki belgesi için en önemli şartlarından bir tanesi de bu işi yapan esnafın mutlaka bir ustalık belgesi olması gerektiğidir. Belirlenen tarihe kadar Malatya’da tüm kuyumcu esnafımız yetki belgesini alarak hizmetini sürdürecektir” dedi.

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