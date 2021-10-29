Malatya'daki bıçakla öldürme olayına 4 tutuklama

Aşı olmadı hayatını kaybetti! "Çok pişmanım" demişti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir İlçesinde 26 Ekim Salı günü akrabalar arasında araç alım satım meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, yaralılardan durumu ağır olan E.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen N.G., M.G., H. A. ve A. G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.