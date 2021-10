Cumhuriyet Kupası'nda dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı Çınar: “Gençlerimizin başarısı ve azmi bizi gururlandırıyor”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün 2021 Yılı Faaliyet Programında yer alan ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları ve Etkinlikleri’ kapsamında gerçekleşen sportif turnuvalarda dereceye giren takımların ve sporcuların ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Türk Bayraklarıyla süslenen Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi önünde gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Ödül Törenine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Esmanur Çelik isimli öğrencinin okuduğu vatan şiiri duygusal anların yaşanmasına neden olurken, Yeşilyurt Belediyespor Kulübü bünyesinde faaliyetlerine başlayan curlıng ve badminton branşlarının yanı sıra masa tenisi takımının özel gösterileri ilgiyle takip edildi.

‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları ve Etkinlikleri’ kapsamında gerçekleşen sportif turnuvalara katılan tüm takımları ve sporcuları tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geleceği inşa edecek olan gençlerin vatanına, milletine ve bayrağına sevdalı bireyler olarak yetişmesi için her türlü yatırımı hayata geçirdiklerini söyledi.

Konuşmasının başında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yıldönümünü tebrik ederek kutlayan Çınar, “ Öncelikle bu güzel vatanı bizlere özgür ve bağımsız bir şekilde emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, vatan uğrunda gözünü kırpmadan canını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla yâd ediyorum ve Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Vatanımızı, milletimizi ve devletimizi korumak, daha iyi yerlere gelmesi sağlamak hiç şüphesiz; çalışmak ve mücadele etmekten geçmektedir. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların farkındayız, özellikle bu dönemde ecdadımızın bize emanet ettiği bu güzel vatana sahip çıkmak için birlik ve beraberliğimizi daha fazla güçlendirmeliyiz. Al bayrağımızın ilelebet göklerde dalgalanması için önümüze çıkan tüm engelleri, sabırla, azimle ve gayretle aşarak gelecek nesillere daha da güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin milli görevidir. Daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye’nin gelecek nesillere emanet edilmesi için bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda dev yatırımlar hayata geçerken, bizlerde yerelde güçlü ve modern yatırımlarla bu gayretleri sonuna kadar destekliyoruz” diye konuştu.

Başkan Çınar, gençlerin en iyi şekilde yetişmesi için sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal yatırımlara bu dönemde ağırlık verdiklerini vurgulayarak, “ 2021 Yılı Gençlik ve Spor Yılı olarak ilan edip, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın daha dinamik ve sağlıklı bir hayat sürmesi için etkinliklerimize her geçen gün bir yenisini daha ekleyerek, Yeşilyurt’umuzun sportif hüviyetine yeni ve özel değerler katıyoruz. İlçemizin 30 farklı bölgesine 25 milyon TL. tutarında dev spor yatırımları kazandırarak Yeşilyurt’un spor kenti olması için mücadele ediyoruz. 365 gün spor, 365 gün dinamik bir hayat için hemen hemen her hafta farklı etkinlikle vatandaşlarımızla, gençlerimizle bir arada olmaya özen gösteriyoruz. 2,5 yıl gibi kısa bir süre zarfı içerisinde kulübümüz çatısı altındaki branş sayımızı 8’den 19’a çıkartırken, şu anda dört bini lisanslı olmak üzere toplamda 19 bine yakın gencimize hizmet ediyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama çerçevesinde organizasyonu yapılan, spor turnuvalarına katılan tüm takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Turnuvalar sonunda dereceye girenleri tebrik ederken, gençlerimizin maçlar sırasındaki başarısı ve azmi hepimizi mutlu etmiştir. Çocuklarını açtığımız kurslara ve düzenlediğimiz organizasyonlara yönlendiren tüm ailelerimize ve deneyimlerini gençlerle paylaşan bütün antrenörlerimize ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımların ve sporcuların ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

