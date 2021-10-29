Malatya'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’nın ilçelerinde de Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı törenlerle kutlandı.

Malatya'nın Darende, Hekimhan, Doğanşehir, Arguvan, Yazıhan ve Pütürge ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet'in 98. yıldönümü gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Yağmurlar nedeniyle bazı ilçelerde kapalı spor veya konferas salonlarında gerçekleştirilirken, yağış olmayan ilçelerde ise kent meydanları yada hükümet konakları önünde gerçekleştirildi. Büyük coşkunun yaşandığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.



Darende’deki kutlama

Malatya’nın Darende İlçesi’ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları İlçe kaymakamı Ökkeş Sefa Türkoğlu’nun makamında tebrikleri kabulünün ardından kapalı spor salonunda devam etti. Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu ve Belediye Başkanı İsa Özkan, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ve Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu günün anlam ve önemini içeren konuşması ile program devam etti. Daha sonra öğrenciler gösteri sundu.

Törenlere, Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu, Belediye Başkanı İsa Özkan, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Emniyet Müdürü Sinan Atıcı, Jandarma Bölük Komutanı Ufuk Kale, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Hekimhan’daki kutlama

Hekimhan'daki kutlamalar, havanın yağışlı olması sebebiyle öğretmenevi konferans salonunda gerçekleşti. Programa, Kaymakam Muhammet Öztaş, Belediye Başkanı Turan Karadağ, Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Pehlivan, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Ozan Can, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Halil İbrahim Bokurt, Emniyet Müdürü Recep Kılıç ve vatandaşlarda katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ilçe Kaymakamı Muhammet Öztaş yaptı. Program okulların hazırladıkları gösteri ve şiirlerin okunmasıyla sona erdi.



Doğanşehir’deki kutlama

Doğanşehir'de gerçekleştirilen programda Hükümet Binası önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Kaymakam Mehmet Kılıç Atatürk Büstü’ne çelenk sundu. Kaymakam Mehmet Kılıç ve Belediye Başkanı Durali Zelyurt, vatandaşların bayramını kutladı.



Arguvan’daki kutlama

Malatya'nın Arguvan ilçesinde de Cumhuriyet Orta Okulu ve Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından ortaklaşa düzenlen programda kutlandı. İlçede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kaymakamlık makamında ilçe Kaymakamı Kemal Ülkü'nün tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Program konferans salonunda devam etti. Kutlama programına, Kaymakam Kemal Ülkü, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, AK parti ilçe başkanı Gazi Üşen, CHP İlçe Başkanı Ekber Aslantürk, daire müdürleri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Vatandaşların bayramını Belediye Başkanı Kızıldaş ile birlikte kutlayan Kaymakam Kemal Ülkü, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende halk oyunları gösterileri de sunuldu.



Yazıhan’daki kutlama

Yazıhan İlçesi’nde de İlçe Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başlayan program, hava muhalefeti nedeniyle kapalı spor salonunda düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti.



Pütürge’deki kutlama

Malatya’nın Pütürge İlçesi’nde de coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıldı. Hükümet Konağı makam odasında protokol ve vatandaşlar tarafından bayram tebrikinin ardından ilçe merkezinden etkinlik alanına yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe, Kaymakam Batuhan Taşgın, Belediye temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Yürüyüş esnasında Kaymakam Taşgın ve protokol tarafından esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı, tören daveti yapıldı. Yürüyüşün ardından Mehmet Akif İlkokulu bahçesinde Kaymakam Taşgın tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Öğrenciler tarafından şiir dinletisi, gösteriler ve yöresel halk oyunları icra edildi.

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