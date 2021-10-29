Cumhuriyet Koşusu'nda ter döktüler

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Malatya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nda onlarca atlet ter döktü.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98.yıldönümü nedeniyle Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organizesi ile Turgut Özal Tabiat Parkı’nda atletizm yarışması düzenlendi.

Değişik yaş grupları ve mesafede gerçekleştirilen atletizm yarışmasına 50 civarında sporcu iştirak etti.

Atletizm yarışması sonunda dereceye girenlere madalyaları yetkililer tarafından verildi.

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