Minikler Cumhuriyetin ilan edileceğini bildiren gazete çıkardı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98.yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Malatya’da minik öğrenciler Cumhuriyetin ilan edileceğini bildiren gazeteyi temsili olarak çıkardı.

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı İlkokulu 4H sınıfı öğrencileri milli mücadele kahramanlarını ve cumhuriyet ilan edilene kadar geçen süreci araştırdı. Her bir öğrenci edindiği bilgileri sınıf öğretmenleri Sevilay Kök ile paylaştı. 28 Ekim 1923'te çıkarılan Cumhuriyetin ilan edileceğini bildiren gazeteyi temsili olarak çıkaran öğrenciler, böylece hem cumhuriyetin önemini hem de o günleri daha iyi kavradılar. "Yazıyor yazıyor yarın cumhuriyetin ilan edileceğini yazıyor" nidalarıyla gazete tüm okula dağıtıldı.

Minik öğrenciler, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu ve Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay’ı ve makamlarında ziyaret ederek çıkardıkları gazeteyi takdim ettiler.

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