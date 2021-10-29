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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minikler Cumhuriyetin ilan edileceğini bildiren gazete çıkardı

İHA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98.yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Malatya'da minik öğrenciler Cumhuriyetin ilan edileceğini bildiren gazeteyi temsili olarak çıkardı.

Minikler Cumhuriyetin ilan edileceğini bildiren gazete çıkardı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98.yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Malatya’da minik öğrenciler Cumhuriyetin ilan edileceğini bildiren gazeteyi temsili olarak çıkardı.
Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı İlkokulu 4H sınıfı öğrencileri milli mücadele kahramanlarını ve cumhuriyet ilan edilene kadar geçen süreci araştırdı. Her bir öğrenci edindiği bilgileri sınıf öğretmenleri Sevilay Kök ile paylaştı. 28 Ekim 1923'te çıkarılan Cumhuriyetin ilan edileceğini bildiren gazeteyi temsili olarak çıkaran öğrenciler, böylece hem cumhuriyetin önemini hem de o günleri daha iyi kavradılar. "Yazıyor yazıyor yarın cumhuriyetin ilan edileceğini yazıyor" nidalarıyla gazete tüm okula dağıtıldı.
Minik öğrenciler, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu ve Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay’ı ve makamlarında ziyaret ederek çıkardıkları gazeteyi takdim ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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